Un platform cult per Nintendo 64 arriva su Xbox a breve

Dopo anni e anni dall'uscita, Glover, storico platform 3D per Nintendo 64, farà il suo debutto su Xbox il prossimo 27 febbraio 2025.

Annunciato su piattaforme Microsoft nel lontano 2022, questo titolo cult degli anni '90 sta per essere riproposto agli appassionati di vecchia data e a chi non ha mai avuto l'opportunità di viverlo all'epoca.

Basandoci sul trailer rilasciato poche ore fa e che trovate come al solito nel player sottostante (via PX), Glover non sembra aver ricevuto grandi modifiche nella sua transizione su Xbox.

Il gioco mantiene la sua struttura originale, con l'unico miglioramento evidente rappresentato dall'aumento della risoluzione.

Gli sviluppatori di QUByte Interactive hanno deciso di lasciare intatta l’esperienza nostalgica che caratterizzava il titolo su Nintendo 64, quindi i giocatori possono aspettarsi una riproduzione fedele di quel che è stato uno dei giochi più amati e al contempo sottovalutati dell'era.

Per chi non ha mai giocato Glover, il gioco ti mette nei panni di un guanto magico che deve affrontare un'avventura per salvare il suo regno, con l'aiuto di un pallone magico.

In un'epoca in cui il 3D stava lentamente conquistando il mercato, Glover si distingueva come una delle proposte più originali, con enigmi e sfide che mescolavano azione e logica e ispirandosi neanche troppo velatamente a un big assoluto come Super Mario 64 (che trovate su Amazon).

La combinazione tra piattaforme, puzzle e magia ha dato a Glover il suo fascino unico, che ancora oggi lo rende uno dei platform 3D più interessanti della sua epoca, anche se di certo non il più celebre.

Il gioco sarà disponibile per il download direttamente da Xbox Store, pronto a riportarvi in un'epoca in cui i platform 3D dominavano le console. Insomma, secondo me non è mai troppo tardi per scoprire o riscoprire quindi un piccolo classico.

