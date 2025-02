Ricordate Everwild? Phil Spencer ha buone notizie sullo sviluppo

Se vi eravate totalmente dimenticati di Everwild, non me la sento affatto di biasimarvi: annunciato ufficialmente nell'ormai lontano novembre 2019, l'ambizioso adventure di Rare prometteva di essere una delle esclusive più interessanti nel catalogo Xbox e di Game Pass (che trovate scontato su Amazon).

Peccato che da allora siano passati quasi 6 anni senza alcun reale aggiornamento sulla produzione, il che ha fatto sospettare molti appassionati che potesse essere stato cancellato internamente senza annunciarlo al pubblico.

Il team di sviluppo aveva scherzosamente già rassicurato i fan con un misterioso augurio di Natale, rimandando l'appuntamento al 2025 e lasciando intendere, forse, che questo sarà l'anno buono per vederlo nuovamente in azione.

Anche Phil Spencer ha voluto rassicurare i fan sullo stato di questo progetto: in un'intervista rilasciata a XboxEra, il capo di Microsoft Gaming ha infatti svelato quali sono i titoli Xbox Game Studios che sta attendendo maggiormente, facendo anche il nome dell'adventure di casa Rare (via VGC):

«Lo dico perché sono stato recentemente da Rare: è bello vedere il team di Everwild e i progressi che stanno facendo. È passato [un po'] e siamo stati in grado di dare tempo a questi team per fare ciò in cui sono bravi e avere ugualmente un catalogo come quello che abbiamo adesso. Era un sogno che avevamo sia io che Matt [Booty] da molto tempo, quindi è bello esserci arrivati. Possiamo dare tempo a questi team».

Di sicuro il tempo a Rare non è mancato per poter fare un buon lavoro, ma le parole di Phil Spencer potranno tranquillizzare i fan sull'effettiva produzione di Everwild, ancora vivo e vegeto.

Evidentemente, come già accaduto per altre esclusive Xbox come Fable, la divisione gaming di Microsoft non vuole semplicemente rivelare troppi dettagli fino a quando il team non si sentirà sicuro del lavoro svolto: speriamo che questi aggiornamenti significhino che il tempo è quasi arrivato.

Nel corso della stessa intervista, Phil Spencer ha avuto modo di approfondire anche il futuro di Xbox, provando a tranquillizzare i fan per un futuro sempre più multipiattaforma ma, allo stesso tempo, sottolineando di non aver più intenzione di provare a inseguire i fan sulle altre console per provare a portarli su Xbox.