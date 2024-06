Un "pezzo" di Naughty Dog ritorna dopo 4 anni di assenza

Naughty Dog è attualmente al lavoro su nuovi progetti esclusivi per console PS5, sebbene la notizia di oggi riguarda lo studio in primis e non i suoi prodotti.

Lo sviluppatore di The Last of Us (che trovate su Amazon), Uncharted e altri franchise PlayStation è infatti considerato da sempre uno dei team di punta della scuderia PlayStation.

Vero anche che i licenziamenti di febbraio visti in casa PlayStation hanno a loro modo impattato anche su Naughty Dog.

Ora, però, una buona notizia: Lee Davis è tornato in Naughty Dog dopo quattro anni di assenza dagli studi del creatore di Uncharted, dopo aver lavorato presso Deviation Games e The Initiative.

Entrato a far parte di Naughty Dog nel 2010, Davis ha lavorato a numerose uscite di alto profilo dello studio, come animatore di The Last of Us, Uncharted 4: Fine di un Ladro The Last of Us Part 2 e Uncharted: L'eredità perduta.

Ha confermato il suo ritorno a Naughty Dog in un post su LinkedIn.

«Sono felice di annunciare che inizierò una nuova posizione come animatore senior presso Naughty Dog.»

Davis non ha rivelato a cosa sta lavorando in Naughty Dog dal suo ritorno, ma Neil Druckmann ha precedentemente confermato che lo studio di proprietà di Sony ha in cantiere diversi titoli per giocatore singolo.

Si dice che uno di questi giochi sia The Last of Us Part 3, cosa che lo studio non ha confermato, ma lo stesso Druckmann ha dichiarato di credere che ci siano altre storie da raccontare nella serie.

Si parla di un potenziale remake di Uncharted: Drake's Fortune, ma a parte questo, al momento si tratta solo di semplici supposizioni.

Ma non è tutto: anche l'illuminator e story artist Colin Lorimer starebbe attualmente aiutando a sviluppare proprio la prossima IP di Naughty Dog, di cui non sappiamo ancora nulla (per ora).