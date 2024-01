Naughty Dog starebbe lavorando a una nuova IP, c'è un indizio

Dopo aver confermato la cancellazione del multiplayer di The Last of Us, Naughty Dog sarebbe al lavoro su una nuova IP.

Lo sviluppatore di The Last of Us (che trovate su Amazon), Uncharted e altri franchise PlayStation non sembra infatti volersi fermare.

E se Naughty Dog ha definitivamente interrotto lo sviluppo di The Last of Us Online, il multiplayer ispirato alla modalità Factions che ha avuto una gestazione decisamente difficoltosa, ciò non le impedirà di guadare al futuro.

Del resto, Naughty Dog starebbe lavorando su «più giochi single player ambiziosi» per PS5, che è cosa buona e giusta.

Ora, come riportato anche da GamingBolt, come rilevato da un utente su Reddit, il profilo LinkedIn dell'illuminator e story artist Colin Lorimer afferma nella sezione "about" che sta «attualmente aiutando a sviluppare l'ultima IP di Naughty Dog», mentre un "progetto senza titolo" è elencato tra le cose a cui ha lavorato per Naughty Dog nella sezione "experience" del suo profilo.

In entrambi i casi, viene menzionato anche il lavoro svolto per l'ormai cancellato The Last of Us Online.

Secondo il suo profilo, Lorimer lavora per Naughty Dog dal 2021, periodo durante il quale ha anche lavorato come story artist nella serie The Last of Us di HBO.

È da un po' che si specula sul fatto che Naughty Dog stia lavorando a una nuova IP. Quando The Last of Us Part I è stato lanciato per PS5 nel 2022, alcuni hanno trovato nel gioco una concept art che molti hanno ipotizzato fosse relativa a una nuova IP fantasy in fase di sviluppo.

Del resto, Naughty Dog si era perfino sbilanciata, sottolineando che il prossimo progetto sarà «il migliore».

Detto questo, le fughe di notizie hanno anche ripetutamente affermato che The Last of Us Part III è attualmente in fase di sviluppo presso lo studio americano, come lo stesso Neil Druckmann ha del resto suggerito.