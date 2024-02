Uncharted Remake, qualcuno ha trovato la "prova" dell'esistenza del gioco

Naughty Dog ha sicuramente abbandonato la serie di Uncharted, ma a quanto pare sono emerse "tracce" del remake del primo capitolo nei file di The Last of Us Part II.

Nel secondo capitolo di The Last of Us (lo trovate a prezzo scontato su Amazon) rimasterizzato su PS5 di recente, ci sarebbero quindi indizi sul ritorno delle avventure di Nathan Drake.

Del resto, i fan di Uncharted avevano espresso il desiderio di volere un remake PS5 del primo capitolo, desiderio che potrebbe quindi essere esaudito.

Come riportato anche da PlayStation Lifestyle, infatti, sembra che Sony stia (o stesse) progettando un remake di Uncharted: Drake's Fortune.

Il noto modder e dataminer "Speclizer" ha condiviso i riferimenti al gioco trovati in una build 2020 di The Last of Us Part II.

Nick "Spheshal_Nick" Baker di XboxEra, spesso puntuale per le sue fughe di notizie, ha sottolineato che si tratta di un remake, non di un remaster, e ritiene che sia ancora in fase di sviluppo, anche se non può dire chi sia lo sviluppatore.

Speclizer ha successivamente trovato l'abbreviazione "VASG" in un file dev task di TLOU2, che è il modo in cui Sony abbrevia il suo Visual Arts Services Group.

Non è la prima volta che sentiamo parlare di un remake di Uncharted, ma i file analizzati sono la prima prova "concreta" dell'esistenza del progetto.

Resta da vedere quindi se il gioco sia di fatto ancora in lavorazione, oppure sia stato silenziosamente cancellato senza che giocatori e addetti ai lavori ne fossero informati.

Vero anche che la serie di Uncharted potrebbe tornare in mano a altro studio, visto che stando a quanto è stato riferito il franchise sarebbe in fase di reboot.

Restando in tema, i fan di Uncharted hanno da poco nuovamente espresso il desiderio di volere un ritorno della serie nata da Naughty Dog su console PS5, magari un capitolo all'anno.