Un papà di 64 anni gioca per la prima volta a The Witcher 3, e lo ama

Un giocatore particolarmente appassionato delle avventure di Geralt di Rivia ha fatto in modo che suo padre rimanesse colpito da The Witcher 3, e la cosa è straordinariamente riuscita.

Il terzo episodio della serie è infatti un gioco ancora estremamente valido.

Basti pensare che sono in arrivo anche sequel diretti a fumetti, facendo capire la portata di un gioco destinato a durare ancora a lungo.

Ora, come riportato anche da GamingBible, questa storia tra un padre e un figlio dimostra come il videogioco vada oltre le convenzioni e i cliché.

Non c'è sensazione più bella che consigliare a qualcuno un gioco che si ama e che successivamente viene amato anche da lui.

Può rafforzare i rapporti, darvi più argomenti di cui parlare e un senso di orgoglio per aver accolto qualcuno in un "viaggio" che non dimenticherà mai.

Questa è la storia di un fan di The Witcher 3, che ha convinto il padre a provare il gioco dando vita a una vera e propria "ossessione" per Geralt e soci.

L'utente Reddit Great_Basil5560 che ha creato un post intitolato «Ho convinto mio padre di 64 anni a giocare a The Witcher».

Ne è seguita una bella storia, e uno scambio di messaggi, tra un padre e un figlio che hanno legato per uno dei più grandi videogiochi di tutti i tempi.

Great_Basil5560 ha raccontato di aver convinto il padre a giocare al gioco di CD Projekt «circa un anno fa» e che ora è alla sua terza partita.

Ha poi aggiunto: «Mi rende molto felice il fatto che il gioco gli piaccia tanto quanto piace a me e che ancora oggi si diverta così tanto con il gioco. È davvero fantastico parlare di Geralt con lui».

Il padre, intervenuto nel post, considera la "Battaglia di Kaer Morhen" una delle migliori missioni del gioco. Ha poi proseguito dicendo: «La battaglia sta per iniziare. L'ho salvata perché devo essere preparato e ho il tempo necessario. Non riuscirò a fermarmi! Domani prendo a calci in c**o la Caccia Selvaggia!».

I fan si sono commossi per l'esperienza tra padre e figlio, raccomandando persino alcune strategie e cose da sapere prima di affrontare la battaglia finale e consigliando i libri da cui sono stati tratti i giochi.

Speriamo che i due condividano un'esperienza simile quando The Witcher 4 uscirà, non appena sarà.

Per concludere, scoprite come se la cava il vecchio Geralt nella versione Next-Gen di The Witcher 3: Wild Hunt, nella nostra recensione.