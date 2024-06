Un nuovo Horizon potrebbe tornare alla Summer Game Fest 2024

La Summer Game Fest 2024 è alle porte e, a quanto pare, potrebbero arrivare delle sorprese anche dal fronte PlayStation: un nuovo Horizon.

Dopo il recente Forbidden West (lo trovate su Amazon), sembra proprio che PlayStation voglia tornare a mettere Aloy sul palcoscenico con un nuovo progetto.

Tuttavia, come riporta Gamespot, si tratterebbe di un videogioco decisamente particolare rispetto a quanto fatto finora con uno dei franchise di punta di PlayStation: un gioco LEGO.

LEGO Horizon Adventures, questo sarebbe il nome del nuovo videogioco della saga che dovrebbe essere annunciato durante la Summer Game Fest 2024.

Secondo l'insider billbil-kun di Dealabs, il titolo sarebbe un action adventure a mattoncini (ovviamente) in uscita su PS5 e PC in contemporanea. Avrà anche delle modalità cooperative e la possibilità di giocare in cross-platform tra PS5 e PC, appunto.

Inoltre, sembra che LEGO Horizon Adventures possa avere degli elementi da live service, relativamente ad acquisti aggiuntivi in-app per nuovi contenuti.

Che sia davvero questo uno dei 16 progetti legati al franchise di Horizon che erano stati annunciati tanto tempo fa?

I suddetti 16 piani menzionati non sono tutti ovviamente dei videogiochi, ma delle idee e progetti che amplieranno il franchise in qualche modo. Non è nemmeno detto che tutti verranno attivati, ma sicuramente ci dà la dimostrazione della volontà di Guerrilla di non voler abbandonare Aloy molto presto.

Ovviamente non ci resta che aspettare una conferma da parte di PlayStation, prima o dopo durante la Summer Game Fest 2024, va bene tutto.

Anche perché il progetto sarebbe decisamente strano per PlayStation, visto che difficilmente si è vista una trasformazione del genere per una IP così importante.

In generale, poi, anche gli studi che stanno lavorando ai vari Horizon non sono in una situazione ottimale per quanto riguarda i licenziamenti, e sarà interessante capire se vorranno tentare l'avventura con un gioco LEGO, addirittura.