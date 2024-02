Gli sviluppatori di Horizon sono quelli che soffrono di più i licenziamenti

La giornata di ieri, 27 febbraio, è sicuramente stata una data nera per il mondo PlayStation.

Stando alle parole di Jim Ryan, la compagnia sarebbe pronta a licenziare ben 900 dipendenti sparsi negli studi di tutto il mondo.

Hermen Hulst, capo di PlayStation Studios, ha poi parlato dei licenziamenti nei PlayStation Studios nello specifico e dell'impatto che ciò avrà.



Dei 900 dipendenti di PlayStation che hanno perso il posto di lavoro durante i licenziamenti di ieri, c'è un team che ne risentirà più di altri (via Push Square).

Difatti, è stato riferito che circa 40 di loro - o il 10% della forza lavoro dello sviluppatore - appartenevano al team di Horizon: Forbidden West (che trovate su Amazon), ossia Guerrilla Games.

L'olandese AD ha diffuso la notizia che i licenziamenti di Guerrilla Games hanno riguardato «il dieci per cento del personale, ovvero circa quaranta degli oltre quattrocento dipendenti», dopo aver parlato con alcune fonti.

Chanté Goodman, senior community manager dello sviluppatore, è stata colpita dai licenziamenti e ha scritto su X/Twitter: «È stato un onore lavorare in Guerrilla, con talenti così fantastici. Alla comunità di Horizon, mi dispiace che sia andata così, ma voglio che sappiate che sarei venuta con voi fino alla fine».

Prosegue: «Lavorare come vostro CM negli ultimi due anni è stato il mio più grande privilegio. Gli stream e il GAIA Cast sono stati alcuni dei miei momenti più belli, e tu sei sempre stato eccezionalmente accogliente, divertente e gentile».

I licenziamenti alla PlayStation hanno colpito anche Naughty Dog, Insomniac Games e Firesprite, con quest'ultima che si è vista cancellare il tanto vociferato nuovo gioco su Twisted Metal.

London Studio, il team dietro The Getaway e Blood & Truth, è stato chiuso completamente. Il suo gioco cooperativo online fantasy, di cui si era parlato qualche anno fa, non sarà più lanciato, così come alcuni altri progetti che Sony ha cancellato.