Uno dei primi annunci dello State of Play potrebbe essere già stato svelato nelle scorse ore, stando ad alcune indiscrezioni che stanno diventando sempre più rumorose sul web.

Secondo diversi insider, uno dei primi annunci del nuovo evento PlayStation potrebbe infatti essere un nuovo capitolo di God of War, che tuttavia dovrebbe essere ben diverso da quello che si aspettano i fan di Kratos.

Come riportato da MP1st, il nuovo capitolo della saga dovrebbe essere ambientato nuovamente nell'Antica Grecia, confermando le indiscrezioni emerse negli ultimi mesi, ma con uno stile di gioco totalmente diverso: si tratterebbe infatti non di un gioco action tripla-A, ma di un metroidvania 2.5D.

Il leaker thisiserfan su ResetEra ha paragonato questo interessante progetto inedito alla serie Blasphemous (che potete recuperare su Amazon), giusto per rendere l'idea di cosa dovremmo aspettarci.

Anche il reporter e insider Jeff Grubb, secondo quanto riportato da DualShockers, nelle scorse ore ha confermato che il nuovo God of War dovrebbe effettivamente essere un metroidvania.

Ulteriori dettagli al riguardo arriverebbero anche da Speshal Nick di XboxEra, secondo il quale dovrebbe esserci anche Deimos come personaggio giocabile, anche se al momento non è chiaro se il fratello di Kratos prenderebbe il suo posto o se sarebbe solo un co-protagonista.

Un altro affidabile insider, NateTheHate, spiega che tra i team di sviluppo coinvolti dovrebbe esserci Mega Cat Studios, già noti per Five Nights at Freddy’s: Into the Pit e altri titoli minori. Tuttavia, attualmente non è chiaro se saranno loro gli autori principali del progetto o se fungeranno solo da supporto.

Come dettagli finali si parla di uno stile grafico che potrebbe arrivare a competere con quello visto in Hades e una data di lancio inizialmente prevista per il 2025, ma poi rinviata internamente al prossimo anno.

Si tratta di numerose informazioni arrivate da fonti diverse e che, almeno per la maggior parte, si sono spesso rivelate affidabili, cosa che fa sospettare che ci sia davvero qualcosa che bolle in pentola.

Tuttavia, devo ricordarvi come sempre che non è arrivato alcun tipo di annuncio ufficiale da parte dei diretti interessati: prendete dunque il tutto con le dovute precauzioni del caso, in attesa di eventuali conferme o smentite.

Se le indiscrezioni fossero confermate, è possibile che questo nuovo spin-off di God of War possa essere svelato già da questa sera: incrociate le dita e continuate a seguirci per ulteriori approfondimenti.