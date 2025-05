Il nuovo gioco sci-fi dei creatori di God of War sarebbe in sviluppo da 7 anni

Cory Barlog, la mente dietro il rilancio di God of War nel 2018, è al timone di un nuovo progetto che promette di segnare una svolta epocale per Santa Monica Studio: una nuova IP fantascientifica in sviluppo da ben sette anni.

Secondo quanto riportato dal giornalista Jeff Grubb, lo studio californiano, noto per essere uno dei pilastri della galassia PlayStation, avrebbe iniziato a lavorare su questa nuova proprietà intellettuale già nel 2018, subito dopo l’uscita del celebre capitolo norreno di God of War (che trovate su Amazon).

Fino ad oggi, Santa Monica Studio non si era mai realmente allontanato dalla saga di Kratos, che ha dominato il loro catalogo per due decenni.

Per questo motivo, un progetto completamente originale e ambientato in un universo sci-fi rappresenta un cambiamento radicale e molto atteso.

Barlog e il suo team avrebbero lavorato al titolo in parallelo ad altri progetti, tra cui i sequel e possibili remaster di God of War, e ora i tempi sembrerebbero maturi per una rivelazione.

Tutti gli occhi sono puntati sul prossimo evento PlayStation, dove la nuova IP potrebbe finalmente essere mostrata al pubblico, magari con un primo teaser.

Santa Monica Studio non ha mai sbagliato un colpo, e l’idea che stia preparando da sette anni un titolo completamente nuovo sotto la guida di Cory Barlog è più che sufficiente per far salire alle stelle l’hype della community.

Personalmente, infatti, l’idea che Barlog stia lavorando da così tanto tempo a un gioco sci-fi mi affascina enormemente.

Il suo talento narrativo e la cura maniacale per la regia potrebbero dare vita a qualcosa di davvero speciale in un genere che, nel panorama PlayStation, ha ancora tanto spazio per essere esplorato.

Se il nuovo progetto avrà anche solo metà della potenza emotiva di God of War, potremmo essere di fronte a una nuova perla. Nel mentre, avete letto che la serie TV dedicata a Kratos neanche è uscita ma è già stata rinnovata per una Stagione 2?