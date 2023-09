Un nuovo gioco di calcio potrebbe arrivare gratis su Game Pass a novembre

La fine del 2023 a quanto pare sarà davvero molto interessante per tutti gli utenti iscritti a Xbox Game Pass.

Tutti i fan iscritti al servizio in abbonamento (lo trovate su Amazon) possono infatti prepararsi a una serie di aggiunte niente male.

Advertisement

Del resto, solo di recente Microsoft ha confermato la serie di titoli in arrivo su Xbox Game Pass per console, PC e Xbox Cloud Gaming durante il mese di settembre attualmente in corso.

Ora, come riportato dall'insider billbil-kun sui suoi social, sembra proprio che un gioco di calcio sia in arrivo anche su Game Pass a novembre: stiamo parlando di Football Manager 2024.

EXCLUSIVE

🚨 UPCOMING RELEASE 🚨



Check out our last findings about the upcoming game " Football Manager 2024 " from Sports Interactive / SEGA, including:



⌛️Announcement date

⌛️Release date

💲PC Pricing

🏷️Pre-order discount#FM24https://t.co/Gn1G2BjLW1 — billbil-kun (@billbil_kun) September 8, 2023

Da quello che è trapelato, FM24 sarà disponibile su PC, Mac, PS5, Xbox One e Xbox Series, Switch nonché iOS e Android per dispositivi mobili. Il gioco sarà inoltre aggiunto a Game Pass e ad Apple Arcade.

Secondo le ultime informazioni, Football Manager 2024 sarà annunciato il 12 settembre, mentre l'uscita dovrebbe tenersi il 6 novembre prossimo.

Il prezzo su PC rimarrà invariato a 59,99 €, mentre la versione console dovrebbe restare sui 49,99€.

Durante il periodo di pre-ordine, dal 12 settembre al 6 novembre 2023, sarà possibile usufruire di uno sconto del 10% sul prezzo della versione PC del gioco. La promozione sarà valida su Steam, Epic Games Store e Microsoft Store.

Segnaliamo in ogni caso che dal 16 settembre 2023 non potremo più scaricare gratuitamente sui nostri dispositivi ben 9 giochi, alcuni dei quali sono molto interessanti: ecco di quali titoli stiamo parlando.

Restando in tema di produzioni disponibili su Xbox Game Pass, vi raccomandiamo di provare anche Sea of Stars: vi abbiamo raccontato questo bellissimo RPG nella nostra recensione.

Per concludere, il servizio in abbonamento di Microsoft a quanto pare si amplierà presto, visto che la Casa di Redmond annuncerà nuovi giochi gratis in un evento davvero molto vicino.