Un nuovo gioco di calcio esce tra una settimana

Sociable Soccer 24, ossia l'erede dello storico Sensible Soccer, ha una nuova data di uscita definitiva su console (il titolo è già disponibile su Steam e Apple Arcade).

Lasciando da parte il simulatore calcistico di EA Sports (che trovate su Amazon), l'alternativa non manca.

Advertisement

Di Sociable Soccer ve ne abbiamo parlato nella nostra recensione di diverse settimane fa, in cui vi abbiamo raccontato che «si tratta di un ritorno in grande stile che sicuramente farà la gioia degli amanti degli arcade calcistici più puri, immediati e semplici, in grado di divertire soprattutto in solitaria o sul divano con un paio di amici fidati.»

Se siete un po' confusi, è perché Sociable Soccer 24 è stato ritardato senza preavviso.

Inizialmente ci aspettavamo infatti il lancio digitale su console Switch, PS4/PS5 e Xbox alla fine dello scorso anno, ma così non è stato.

Il lato positivo è che ora manca solo una settimana visto che il titolo verrà lanciato il 7 giugno 2024 (via Nintendo Everything).

Sociable Soccer 2024 riporta il divertimento nel calcio, con la licenza FIFPRO che porta nel gioco oltre 12mila giocatori, concentrandosi sul feeling arcade semplice da giocare ma difficile da padroneggiare.

Il gioco nasce da un'idea del leggendario designer di giochi Jon Hare, famoso per aver creato il franchise Sensible Soccer negli anni '90, ampiamente considerato come uno dei migliori videogiochi di calcio di tutti i tempi.

Inoltre, Sociable Software Limited ha annunciato l'ingaggio di Stefano Sensi come cover star del gioco. Il calciatore italiano di fama internazionale e dell'Inter Milan apparirà nella nuova grafica e nel nuovo video promozionale di Sociable Soccer 24.

Restando in tema, nuove voci e indiscrezioni suggeriscono ancora che 2K e la FIFA hanno trovato l'accordo per far uscire FIFA 2K già da quest'anno: ecco quello che sappiamo.