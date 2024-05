Ancora conferme per FIFA 2K, arriverebbe già quest'anno

Si fanno sempre più insistenti le voci che danno per fatto l'accordo tra 2K e la FIFA per un nuovo gioco calcistico, che si chiamerebbe (ovviamente) FIFA 2K, un po' come già succede per quelli con licenza ufficiale NBA.

Come riferito dai colleghi di Eurogamer, la nuova conferma arriva dal rivenditore Mohplay Inc, che sul suo account Twitter ha parlato di una partnership già definita per una nuova serie di videogiochi calcistici.

Al momento, né la FIFA né 2K si sono in realtà espresse in merito.

Questo contenuto è ospitato su una piattaforma esterna.

È interessante che la fonte, che però non cita l'origine delle informazioni, parla addirittura di un debutto che sarebbe atteso già per quest'anno, e quindi un gioco già pronto per la stagione 2024/2025, quella che partirà ad agosto prossimo.

In precedenza, altre fonti avevano a loro volta suggerito che la FIFA avrebbe trovato un accordo con 2K per far uscire quanto prima un nuovo gioco calcistico con la sua licenza. Tuttavia, come dicevamo, a oggi non sono mai arrivati annunci ufficiali.

Vedremo se qualcosa si muoverà a stretto giro. Nel frattempo, il vecchio FIFA è diventato EA Sports FC e c sono altri concorrenti che vogliono affacciarsi sul mercato, oltre a eFootball, come GOALS e UFL. Se 2K dovesse buttarsi sul pallone, insomma, la concorrenza per andare a rete sarà molto agguerrita.