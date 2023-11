Sociable Soccer 24 | Recensione - Ritorno al calcio arcade

Questo fine 2023 è un periodo davvero particolare per gli amanti del pallone digitale: ci troviamo, infatti, tra un EA Sports FC 24 che si conferma solidissimo nella forma (ossia, per le vendite globali), ma che comincia a scricchiolare nella sostanza per il suo gameplay, e un eFootball che continua a prendere le distanze dalla concorrenza con opzioni più limitate e gratuite – e senza dimenticare i nuovi player pronti dal 2024 a scuotere il segmento di riferimento, come UFL e GOALS, che ancora dobbiamo scoprire.

Un periodo considerabile a tutti gli effetti di transizione, nel quale troviamo grazie a Sociable Soccer 24 un’inaspettata e interessante opzione differente dalle altre menzionate: è un vero e proprio richiamo all’arcade calcistico nella sua forma più pura, non priva di difetti, ma comunque interessante e degna di attenzione.

Advertisement

Dopo alcuni anni in versione early access in esclusiva Apple Arcade, Sociable Soccer 24 esce ufficialmente su PC, via Steam in versione completa, e non poteva esserci occasione migliore per testare tutte le sue meccaniche. Avrà fatto gol?

Dare un calcio alla noia

Sociable Soccer 24 nasce dalla volontà del suo ideatore Jon Hare di portare ai giorni nostri un seguito spirituale di Sensible Soccer, progetto storico e diffusissimo negli Anni ’90, nato dalla mente dello stesso sviluppatore britannico. L’obiettivo è quello di slegarsi senza troppi problemi dalla ricerca della simulazione calcistica a favore del puro divertimento – che infatti caratterizza uno stile squisitamente arcade, sotto molti aspetti più grezzo, ma impattante e divertente.

Non è semplice dedicarsi a un’operazione del genere e rendere l’esperienza appetibile alle nuove leve senza, però, tradire uno spirito che per forza di cose è fedele anche a un pubblico ben più maturo e avvezzo alle critiche, se si gioca con i sentimenti.

Ovviamente per fare ciò non bastava portare un “nuovo Sensible Soccer” ai giorni d’oggi: infatti, il team di Tower Studios propone un pacchetto di modalità di tutto rispetto ideale sia per il gioco in locale (in solitaria o coop) sia per il gioco online, cercando di catturare in egual misura le due categorie di giocatori citate.

Il tutto, supportato dalla licenza ufficiale FIFPRO che garantisce oltre 14.000 nomi di atleti reali e 1.400 club aggiornati con statistiche legate alla stagione calcistica. Una partnership di tutto rispetto e per nulla scontata, che dà un certo appeal al progetto nel suo insieme – e che è immune a tutte le logiche di bottini e premi acquistabili con valuta reale che avrebbero rischiato di rovinare la filosofia alla base di Sociable Soccer 24: qui non c'è niente di tutto questo.

Il divertimento è l’unica cosa che conta

Come anticipato abbiamo un discreto numero di modalità ideali sia per i giocatori più solitari sia per gli amanti delle sfide tra amici sul divano, senza dimenticarsi di chi vuole cimentarsi a competere online contro utenti di tutto il mondo.

Su tutte, “Carriera” è una versione offline più soft e immediata di Ultimate Team che ci teniamo particolarmente a menzionare perché regala un discreto quantitativo di ore di puro divertimento, che si passano a creare la rosa dei sogni secondo i propri gusti e a competere in divisioni contro squadre sempre più forti e attrezzate.

In questo caso possiamo anche potenziare i vari atleti, vendere quelli considerabili fuori da progetto e dare un’identità agli undici in campo tramite numerosi moduli selezionabili.

Ovviamente in Sociable Soccer 24 è possibile anche giocare semplici match 1v1, così come partecipare ai tantissimi trofei ufficiali presenti, nel puro spirito di semplicità e divertimento che caratterizza l’intero lavoro.

Il gameplay, ovviamente, riflette quanto appena detto con la sua natura arcade nell’accezione più pura del termine, senza pensare a finte o dribbling articolati: ci si concentra su passaggi, lanci, tiri e contrasti, per partite adrenaliniche e che durano al massimo una manciata di minuti.

Bisogna fare qualche gara per entrare correttamente nello spirito di Sociable Soccer 24, così come per digerire una telecamera (soprattutto con alcune inquadrature selezionabili nel menu apposito) troppo ballerina e che rischia di far venire terribili mal di testa.

Sul piano difensivo abbiamo la scivolata utilizzabile con qualsiasi pulsante quando siamo senza palla, estremamente efficace per togliere palla all’avversario, anche se ci siamo ritrovati a utilizzarla come stratagemma per anticipare l’avversario in ricezione o per andare in rete. L’unico problema? I direttori di gara sono estremamente severi con i cartellini – quindi, bastano pochi istanti per ritrovarsi in inferiorità numerica.

Il gioco vanta un pacchetto di modalità di tutto rispetto e conta sulle licenze FIFPRO.

Sul piano offensivo, invece, abbiamo adorato la possibilità dia seconda della pressione del tasto apposito, mentre i cross alti risultano difficili da sfruttare; si sottolinea poi un’IA non proprio brillante per i movimenti di compagni di squadra e avversari senza palla. Un elemento che assume anche più peso, se teniamo conto del fatto che anche inon siano proprio impeccabili – anzi.

Se è vero, da un lato, che parliamo di un gioco che non cerca per nulla la simulazione, dall'atro rimangono evidenti alcuni limiti, lato gameplay, sui quali è ugualmente difficile soprassedere e per i quali avremmo preferito qualche accortezza maggiore (per giocare, vi consigliamo un controller come questo disponibile su Amazon). Nonostante ciò, le partite di Sociable Soccer 24 sono molto divertenti, soprattutto a piccole dosi considerando che sono perfette per un approccio mordi e fuggi.

Da apprezzare senza riserve, invece, la personalizzazione dei comandi di gioco che rendono Sociable Soccer 24 appetibile per giovani e meno giovani, esperti e neofiti, con diverse funzioni e assist per passaggi o tiri.

Per i giocatori più avvezzi alle sfide hardcore è consigliabile esercitarsi direttamente con l’omonima modalità dei comandi che elimina ogni supporto, obbligando a impegnarsi moltissimo con l’utilizzo degli analogici per aumentare la precisione di passaggi e tiri sul campo: le soddisfazioni in questi casi non mancano di certo.

Qualche incertezza da segnalare, infine, per le animazioni e il comparto grafico di Sociable Soccer 24. Lo stile dal punto di vista prettamente estetico rimane di buona fattura, con i personaggi in stile cartoon è un’accesissima palette cromatica che convince l’occhio e lo immerge nel mood arcade fin da subito.

Ma avremmo preferito una maggior cura per i modelli realizzati durante le partite, tanto per i giocatori quanto per stadio e pubblico, così come per le animazioni – che sono in generale piuttosto limitate, e che si ripetono un po' troppo presto durante le esultanze.