Ed Boon ha già scelto i protagonisti per un possibile spin-off di Mortal Kombat

Si torna a parlare ancora una volta del possibile ritorno di Shaolin Monks, un interessante spin-off in cooperativa di Mortal Kombat particolarmente apprezzato su PS2 e Xbox.

NetherRealm ha dimostrato di non avere alcuna paura a prendersi dei rischi per la sua saga picchiaduro, come dimostrato anche dalle novità di Mortal Kombat 1 (trovate la Premium Edition in sconto su Amazon) e i tempi potrebbero essere maturi per il ritorno di questo celebre spin-off.

Nelle scorse giornate un report aveva infatti suggerito la volontà di NetherRealm di riportare in auge questa serie con un secondo capitolo, che sarebbe già in fase di programmazione.

E il co-creatore della serie non ha fatto assolutamente nulla per smentire queste voci, anzi: come al suo solito, si è divertito semplicemente a stuzzicare i fan tramite il proprio profilo su X.

Come segnalato da ComicBook, Ed Boon è infatti intervenuto in risposta a una domanda su potenziali protagonisti di un nuovo capitolo, anticipando che potrebbe davvero essere in uscita e di averne già scelto i protagonisti:

«Senza alcun dubbio, se (quando?) lo faremo, [i protagonisti] saranno Scorpion e Sub-Zero».

Probabilmente i protagonisti verranno considerati delle scelte "ovvie" da diversi fan, ma allo stesso tempo sarebbero anche quelle più saggie per attirare anche il pubblico più casual, data la popolarità dei due personaggi.

In ogni caso, è quel "quando" inserito nella frase che non può che solleticare la curiosità degli appassionati: Ed Boon sembra proprio suggerire che un ritorno di Mortal Kombat Shaolin Monks potrebbe non essere affatto così lontano.

In attesa di saperne di più su questo possibile nuovo spin-off, ricordiamo che Mortal Kombat 1 si sta preparando all'arrivo della Stagione 2: un leak avrebbe già svelato i nuovi Kombattenti giocabili.

Vedremo se questi annunci serviranno a riportare entusiasmo in un picchiaduro che, dopo i numeri eccezionali del lancio, ha subito un crollo di interesse davvero preoccupante.