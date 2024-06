Un JRPG GameCube è tornato a sorpresa su PC (ed è in sconto)

Baten Kaitos 1 & 2 HD Remaster è ora disponibile su Steam, dopo l'uscita su console Nintendo Switch dello scorso anno.

La compilation è infatti un piccolo classico dell'era GameCube.

Nella nostra recensione vi abbiamo del resto spiegato che «con questa raccolta dedicata al franchise Baten Kaitos, Bandai Namco dimostra di aver imparato dagli errori dei tempi recenti e propone un'accoppiata di JRPG complessi, decisamente non per tutti, eppure dannatamente affascinanti soprattutto per i veterani del genere, che erano finora rimasti incastrati sulla console di origine.»

Ora, come riportato anche da Eurogamer, Baten Kaitos 1 & 2 HD Remaster è scaricabile a sorpresa anche dallo store Valve.

Fino al 17 luglio è disponibile inoltre un'edizione "Month-1" che include concept art, design dei personaggi e documenti di sviluppo. Successivamente sarà disponibile la versione standard.

Ma non solo: il remaster è disponibile su Steam con uno sconto del 10% fino al 1° luglio a 40,49 euro.

Ricordiamo che la compilation rimasterizzata include il primo gioco Baten Kaitos: Eternal Wings and the Lost Ocean e il suo prequel Baten Kaitos Origins.

Entrambi i giochi sono stati sviluppati da Monolith Soft prima della serie Xenoblade Chronicles e sono stati pubblicati per la prima volta su GameCube, ottenendo un discreto seguito.

La rimasterizzazione presenta una grafica in HD e una serie di miglioramenti alla qualità della vita, come l'assenza di incontri, le battaglie automatiche e le opzioni di salvataggio automatico.

Entrambi i giochi presentano un sistema di combattimento a turni basato sulle carte e, se proprio si è in difficoltà, c'è anche l'opzione Instant KO per uccidere i nemici in un colpo solo.

Il primo gioco è stato pubblicato nel 2005 in Europa (2003 per il Giappone e 2004 per l'America), mentre il prequel non è mai arrivato in occidente.

