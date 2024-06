Xenogears Remake non esiste, ma un fan lo ha creato

Xenogears è sicuramente uno dei JRPG più importanti mai usciti su PS1, sebbene il gioco non sia mai stato importato in Europa.

Sviluppato da una Square Soft in stato di grazia, il gioco si differenziava da giochi come Final Fantasy VII (trovate il remake su Amazon).

Ora, mentre giochi come Octopath Traveler hanno dimostrato che la fame di JRPG classici non è mai passata, è anche vero che di una riedizione del classico del 1998 ad oggi neanche l'ombra.

Fan di Xenogears, preparatevi a una sorpresa: il bravo Vitor Maccari ha condiviso un video che mostra l'aspetto di un remake HD-2D di Xenogears in Unreal Engine 5 (via DSO Gaming).

Questo video (che trovate poco sopra) sembra assolutamente incredibile ed è all'altezza dei remake HD-2D che Square Enix ha rilasciato negli ultimi due anni.

Questo filmato concettuale ha un aspetto assolutamente sorprendere: per crearlo, l'artista ha utilizzato Maya, Zbrush, Houdini, Substance Painter, Megascan Textures e SpeedTree.

L'intera scena è stata renderizzata in Unreal Engine 5, ma utilizzando anche gli sprite 2D originali di Xenogears.

In questo video vediamo il protagonista principale che esplora alcuni ambienti. Trattandosi di un concept, non aspettatevi quindi combattimenti o interazioni con gli NPC.

Da quello che sappiamo, Square Enix non ha attualmente in programma un remake in HD-2D di Xenogears, ed è un peccato viste le chiare potenzialità.

In ogni caso, se ve lo state chiedendo, Maccari non ha intenzione di rendere pubblico questo progetto. Quindi no, non sarete in grado di provare con mano questo bellissimo remake (se l'autore dovesse per caso cambiare idea sarete i primi a saperlo).

Ad ogni modo, nelle scorse ore è stato lanciato EpicDB, una piattaforma simile alla controparte SteamDB, che starebbe svelando tantissimi giochi non annunciati. Tra questi, parrebbe aver fatto capolino anche il remake dell'amato Final Fantasy IX.