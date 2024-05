Un JRPG cult per Xbox 360 potrebbe tornare

L'Xbox Games Showcase sarà trasmesso in livestreaming il 9 giugno 2024, a partire dalle 19 ora italiana, e durante l'evento potrebbe essere annunciato il ritorno di un JRPG di culto dell'era di Xbox 360.

Da quello che sappiamo, il prossimo evento sarà il primo Showcase con giochi del portfolio di studi di Activision, Blizzard, Bethesda e Xbox Game Studios, oltre a titoli dei partner di terze parti.

Ora, però, come riportato anche da Wccftech, l'Xbox Showcase previsto per il mese prossimo sarà interessante per i fan dei JRPG dell'era Xbox 360, secondo quanto dichiarato.

Questo è ciò che il co-fondatore di Xbox Era Shpeshal_Nick ha condiviso su X/Twitter qualche ora fa.

«Se quello che ho sentito è vero, i fan dei JRPG dell'era Xbox 360 avranno qualcosa da aspettarsi allo showcase», ha scritto l'insider sui social.

Non sono stati condivisi ulteriori dettagli, ma il capo di Xbox Phil Spencer ha apertamente parlato di portare su Xbox più giochi di sviluppatori giapponesi.

Tra i JRPG che mi vengono in mente ci sono l'eccellente Lost Odyssey di Mistwalker, Blue Dragon, Eternal Sonata, Enchanted Arms, ma anche Last Remnant e molti altri (alcuni dei quali ancora avvistabili su Amazon).

Per l'imminente showcase di Xbox Microsoft ha confermato che mostrerà diversi titoli first-party in arrivo.

Recenti indiscrezioni suggeriscono che il reboot di Perfect Dark di The Initiative sarà presente durante l'evento, assieme anche al nuovo DOOM. Vi aggiorneremo non appena avremo maggiori informazioni sullo showcase.

Parlando di eventi, sempre Shpeshal Nick è tornato a parlare del presunto PlayStation Showcase di maggio, che dovrebbe svolgersi proprio vicino alla fine del mese.

Restando in casa Xbox, sono tornati puntuali anche questa settimana i nuovi sconti di Xbox Store: in vista della fine del mese, il negozio digitale per le console Microsoft è tornato a proporre offerte decisamente interessanti su alcuni dei migliori giochi disponibili.