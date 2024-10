Un grave bug sta cancellando i salvataggi di Dragon Ball Sparking Zero

Dragon Ball Sparking Zero si sta rivelando un'esperienza assolutamente per tantissimi fan dell'opera di Akira Toriyama, ma sfortunatamente alcuni giocatori sono incappati in un grave bug che sta rovinando il loro divertimento.

Come segnalato infatti da Dexerto, nelle scorse ore sono aumentate a dismisura le segnalazioni di chi si è ritrovato improvvisamente con i dati di salvataggio cancellati, senza alcuna spiegazione.

Al successivo riavvio del gioco, tutti i progressi svolti fino a quel momento sono spariti, senza alcuna spiegazione logica.

L'unico reale collegamento tra i numerosi casi sembrerebbe avere a che fare con lo spegnimento delle console: evidentemente, in alcune circostanze ciò avrebbe creato conflitti con il salvataggio dei file di gioco.

Pare che questo problema si sia verificato soltanto sulle versioni Xbox e PS5 di Dragon Ball Sparking Zero (che trovate su Amazon), mentre su PC non sono ancora stati segnalati problemi di questo tipo.

Non è purtroppo chiaro cosa scateni nello specifico questi bug, ma i giocatori in questione hanno tentato tantissime soluzioni per riavere indietro i loro dati, senza avere purtroppo alcun tipo di fortuna.

Nel momento in cui scriviamo questo articolo, Bandai Namco non ha ancora commentato la vicenda, ma è plausibile immaginare che gli sviluppatori stiano già tenendo d'occhio la situazione e siano al lavoro su una patch che risolva il bug una volta per tutte.

Ci auguriamo ovviamente che ai nostri lettori non sia ancora accaduto nulla del genere, ma nel dubbio non possiamo fare altro che consigliarvi di prestare particolare attenzione quando chiudete il gioco o spegnete le console.

Monitoreremo naturalmente con molta attenzione gli sviluppi e vi terremo aggiornati in caso di ulteriori novità.

Sfortunatamente, non è l'unico problema che gli autori di Dragon Ball Sparking Zero dovranno risolvere: c'è stata infatti un'invasione di cheater nelle modalità online.

Considerando che si tratta di una vera e propria hit del 2024, con 3 milioni di copie vendute in appena 24 ore, siamo certi che Bandai Namco curerà con attenzione i prossimi aggiornamenti.