Dragon Ball: Sparking! Zero vola: vendite da capogiro nelle prime 24 ore

Che una saga come Dragon Ball sia estremamente popolare, non lo scopriamo certo oggi. Se però eravate in attesa di una conferma, sappiate che i numeri ufficiali di Dragon Ball: Sparking! Zero sono di quelli davvero importanti.

Come svelato da Bandai Namco con una nota stampa ufficiale, infatti, il gioco ha superato i 3 milioni di unità vendute in tutto il mondo in sole 24 ore dal debutto, quindi tra l'11 e il 12 ottobre scorsi.

«Bandai Namco Entertainment Europe ha annunciato che DRAGON BALL: Sparking! ZERO, il primo sequel in più di 15 anni della leggendaria serie DRAGON BALL Z: BUDOKAI TENKAICHI, ha superato un totale di 3 milioni di unità vendute in tutto il mondo in 24 ore dal suo lancio. Sviluppato da Spike Chunsoft, il titolo è uscito l'11 ottobre 2024 ed è ora disponibile su PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC via Steam» leggiamo nella nota ufficiale.

I numeri danno anche evidenza a quanto i fan volessero un seguito di Budokai Tenkaichi, considerando che erano ormai quindici anni che si attendeva una release per questo franchise. Ad aiutarne le vendite sono stati sicuramente anche gli ottimi lavori svolti per la realizzazione del gioco, che ha convinto anche il nostro esperto Silvio Mazzitelli.

Nella recensione, infatti, abbiamo evidenziato che si tratta di un vero e proprio «simulatore di Dragon Ball» pensato per i fan della celebre saga di Akira Toriyama e in questo momento in effetti risulta esaurito anche su Amazon, dove rimane disponibile solo per Xbox Series X|S.

Se lo avete già comprato e state cercando di orientarvi, ricordatevi che trovate la nostra guida per sapere dove trovare le sfere del drago.