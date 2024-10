I cheater stanno già invadendo Dragon Ball Sparking Zero, ovviamente

Dragon Ball Sparking Zero, così come il resto della serie Budokai Tenkaichi, non è stato esattamente pensato per essere bilanciato: gran parte del divertimento sta proprio nel fornire un roster variegato con tantissimi personaggi e potenziamenti, permettendo ai giocatori di mettere in scena le loro battaglie preferite con diversi colpi di scena.

Ma come in ogni picchiaduro che si rispetti, Bandai Namco ha comunque cercato di impostare alcune regole chiave per garantire un equilibrio, rendendo divertente utilizzare qualunque personaggio di Sparking Zero (lo trovate su Amazon).

Evidentemente ciò non è bastato ad alcuni imbroglioni, intenzionati a vincere con ogni mezzo necessario: sfortunatamente, pare che infatti siano già arrivate le prime segnalazioni di cheater.

Come segnalato da Destructoid, sono già emerse le prime clip video con cheater che non esauriscono mai il Ki, permettendo loro di eseguire un vero e proprio spam di mosse speciali per contrastare ogni possibile attacco.

Questo contenuto è ospitato su una piattaforma esterna. Per visualizzarlo, è necessario accettare i cookie - Reddit.com

Pare infatti che siano già emerse le prime mod in grado di funzionare online senza minimi problemi: in questo caso, la modifica in questione permette all'imbroglione di riempire automaticamente la barra del Ki per attivare la mossa Super di cui ha bisogno.

Sebbene alcuni portali come Nexus Mods si siano già attivati per rimuovere la mod in questione, resta il fatto che i trucchi sono già in circolazione e che, allo stato attuale, pare che Dragon Ball Sparking Zero non sia in grado di bloccare il loro funzionamento online.

Un problema non da poco che potrebbe minare la salute delle partite competitive online: in attesa di eventuali aggiornamenti dagli svilupattori, non possiamo fare altro che avvisarvi di fare attenzione durante i vostri match.

Continueremo ovviamente a monitorare la situazione e vi terremo aggiornati in caso emergessero ulteriori novità al riguardo, sperando che nel frattempo gli autori implementino un anti-cheat efficace.

Se siete invece interessati a mod che non rovinano l'esperienza online, ma migliorano invece quella offline, segnaliamo un'interessante aggiunta che sblocca lo split-screen su tutti gli scenari.