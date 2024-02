Un grande strategico arriva su Game Pass gratis nel 2024

Xbox Game Pass sembra voler continuare a proporre le sue novità per il 2024, visto che ora è stato confermato un nuovo gioco in arrivo anche sulla piattaforma in questione.

Chi è abbonato al servizio (fatelo vostro anche voi su Amazon) è meglio che si prepari al ritorno di un grande classico.

Advertisement

Microsoft, World’s Edge e Forgotten Empires hanno infatti presentato Age of Mythology: Retold, titolo che era stato annunciato già nell’ottobre del 2022.

Adesso, grazie a un primo teaser visionabile poco sotto, è arrivata la conferma che il gioco sbarcherà anche su Game Pass nel corso dell'anno.

La descrizione ufficiale recita:

Entra nell’era delle divinità, degli eroi e dei mostri! Age of Mythology: Retold è un gioco di strategia in tempo reale in cui esseri umani e mitologici si incontrano e si scontrano. Proteggi il tuo regno, comanda mostri leggendari e invoca il potere delle divinità per schiacciare i tuoi nemici.

Age of Mythology Retold è un remake dell’originale RTS uscito nel 2002, ma con una grafica completamente rinnovata e un design da moderno, oltre a una modalità multiplayer PvP, una modalità cooperativa fino a 12 giocatori e una campagna single player composta da 50 missioni.

Non possiamo quindi non consigliarvi di continuare a tenere d'occhio le vostre applicazioni dedicate a Xbox e Game Pass e ovviamente anche le pagine di SpazioGames.

Restando in tema, quali sono i giochi inclusi nel catalogo di Xbox Game Pass? Vediamolo l'elenco completo nel nostro articolo sempre aggiornato.

Ma non solo: in attesa di mettere mano a tutti i giochi gratis in arrivo questo mese, Xbox Game Pass ha già confermato 40 titoli per il 2024.

Infine, ricordiamo anche che da questo momento sono ufficialmente disponibili 3 nuovi giochi gratis in prova su Xbox per il vostro fine settimana: ecco la lista completa.