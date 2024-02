Xbox svela 3 nuovi giochi gratis per il weekend, da ora

Xbox ha rinnovato anche per questo fine settimana i suoi Free Play Days, le giornate di gioco gratuito che permettono di scaricare diversi titoli selezionati senza costi aggiuntivi.

L'iniziativa è riservata esclusivamente agli utenti attualmente iscritti a Xbox Game Pass Ultimate (lo trovate su Amazon) o Game Pass Core, come bonus aggiuntivo per i giocatori abbonati: questo weekend potrete scaricare ben 3 titoli senza alcun ulteriore acquisto necessario.

I nuovi giochi gratis del weekend di Xbox sono già disponibili per il download da questo momento, con qualche ora di anticipo rispetto al solito: come segnalato da IdleSloth su X, si tratta di Catan Console Edition, Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint e di The Texas Chain Saw Massacre, quest'ultimo già incluso nel catalogo Game Pass Ultimate.

Catan Console Edition è la versione videoludica del leggendario gioco da tavolo: potrete sfidare i vostri amici oppure giocare da soli contro una IA e riuscire a colonizzare un'isola utilizzando le diverse risorse presenti.

Ghost Recon Breakpoint è invece l'ultimo capitolo della storica serie di casa Ubisoft: potrete giocare da soli o in compagnia di altri 3 amici in questo sparatutto tattico, per indagare su un remoto arcipelago e salvare i civili senza farvi scoprire dalle forze ostili.

Infine, The Texas Chain Saw Massacre è un horror multiplayer basato sull'omonima serie di film, nota in italiano come "Non aprite quella porta": un giocatore dovrà interpretare il killer e dare la caccia al resto del gruppo, che invece dovrà dimostrare di essere in grado di sopravvivere e fuggire senza farsi scoprire.

Potete iniziare a scaricare i vostri nuovi giochi gratis del weekend su Xbox da adesso: basterà cercarli manualmente sulle console oppure avviare l'installazione tramite i seguenti link ufficiali, dopo aver naturalmente fatto il login con un account iscritto a Game Pass Core o Ultimate.

Tutte le prove gratuite resteranno valide fino a lunedì 26 febbraio: un'occasione dunque da non perdere per divertirvi da soli o in compagnia dei vostri amici.

E restando in tema di novità legate a Xbox Game Pass, cogliamo l'occasione per segnalarvi che il servizio in abbonamento ha aggiunto in queste ore un nuovo gioco gratis a sorpresa: un big con tanti zombie da uccidere.