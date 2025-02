Un gioco gratis è sparito senza preavviso da PS Plus

Sony ha nuovamente rimosso un gioco dal catalogo PS Plus Extra/Premium senza alcun avviso, lasciando molti utenti frustrati.

Il titolo in questione è After Us, avventura narrativa di Piccolo Studio pubblicata da Private Division, che era stata aggiunta al servizio a giugno 2024.

Come riportato anche da PlayStation Lifestyle, non è chiaro quando esattamente il gioco sia stato rimosso, ma non compare più nel catalogo.

Sony ha una storia di rimozioni improvvise, ma negli ultimi sei mesi sembrava aver evitato questa pratica. After Us è il primo caso recente di un gioco eliminato senza alcuna comunicazione ufficiale.

Molti utenti hanno espresso il loro disappunto: «Abbastanza fastidioso se è sparito per sempre, volevo provarlo», ha scritto un giocatore.

«Che schifo», ha commentato un altro. «Era sicuramente nel catalogo, ora non più e non hanno mai annunciato che sarebbe uscito.»

Chi volesse provare After Us ora dovrà acquistarlo al prezzo di 29.99 euro o attendere eventuali sconti, dato che non rientra in nessuna promozione attuale.

Purtroppo, i termini e le condizioni del servizio PS Plus consentono a Sony di rimuovere giochi in qualsiasi momento senza preavviso, quindi gli utenti possono solo prendere atto di questa decisione, per quanto frustrante possa essere.

Insomma, un’altra dimostrazione di quanto sia precario il concetto di “accesso” nei servizi in abbonamento. Paghi ogni mese per un catalogo che può cambiare da un momento all’altro, senza nemmeno il rispetto di una comunicazione trasparente. After Us oggi, domani chissà quale altro gioco sparirà nel nulla.

Almeno ci sono sempre nuovi titoli da provare, giusto? Fino a quando Sony non deciderà il contrario, da diverse ore sono infatti ufficialmente disponibili i nuovi giochi gratis offerti da PlayStation Plus Extra e Premium per il mese di febbraio 2025.

