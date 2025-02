I fan iscritti a PS Plus Premium sono infuriati per i nuovi sconti: «È ingiusto»

Una delle nuove offerte proposte su PlayStation Store permette di approffittare di sconti speciali per iscriversi a PS Plus Premium o effettuare l'upgrade dl proprio piano: una promozione disponibile solo per pochi giorni, ma a cifre molto interessanti.

Purtroppo gli utenti hanno impiegato però pochissimo tempo per accorgersi di una forte limitazione: l'offerta è disponibile solo per i nuovi abbonati, non per chi è già iscritto a PlayStation Plus Premium.

In altre parole, chi sperava di approfittare di questi prezzi speciali per rinnovare il proprio abbonamento può solo restare a bocca asciutta: considerando che il tutto viene proposto a poco meno di 100 euro (trovate una gift card apposita su Amazon) e con oltre 50 euro di sconto, l'offerta era decisamente allettante.

Sulle nostre pagine abbiamo subito ricevuto commenti da parte di utenti già iscritti che non hanno gradito questa limitazione e PlayStation LifeStyle ci conferma che questo sentimento di frustrazione è diffuso in tutto il mondo, con diversi commenti negativi arrivati proprio da chi già possiede PS Plus Premium.

Su forum online come Reddit c'è chi sottolinea come il tutto sia «totalmente ingiusto» nei confronti di chi è già abbonato, con altri utenti frustrati dal fatto di sentirsi quasi puniti per aver rinnovato l'abbonamento in precedenza.

Non si tratta tuttavia di una novità: è già da almeno un paio d'anni che Sony ha smesso di proporre gli sconti sui piani PlayStation Plus a chi è già iscritto al relativo servizio, con profonda frustrazione di chi vorrebbe vedere incentivata la propria lealtà.

Alcuni fan hanno provato a suggerire di contattare il supporto PlayStation per manifestare le proprie perplessità al riguardo, ma personalmente dubito che questa mossa possa servire a produrre risultati utili in tempo breve.

Tecnicamente parlando, se il vostro abbonamento dovesse scadere poco prima della fine dell'offerta, potreste cancellare il rinnovo automatico e approfittare della relativa promozione, ma in caso contrario dovreste solo attendere le prossime svendite.

In ogni caso, trovo decisamente ironico che il messaggio che Sony stia mandando ai suoi utenti è di rinnovare l'abbonamento il meno possibile: vedremo se le polemiche della community spingeranno a novità con le prossime promozioni.

C'è da dire che la comunicazione su PlayStation Plus è stata decisamente discutibile: per esempio, siamo ancora in attesa di capire quando saranno effettivamente offerti i 5 giorni gratis promessi dopo i problemi ai server PSN di qualche settimana fa.