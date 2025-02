PlayStation Plus Extra e Premium, disponibili 9 giochi gratis di febbraio

Da questo momento sono ufficialmente disponibili i nuovi giochi gratis offerti da PlayStation Plus Extra e Premium per il mese di febbraio 2025.

Il Catalogo Giochi si aggiorna con 9 nuovi titoli: a livello numerico troviamo qualche titolo in meno rispetto ai precedenti mesi, ma da un punto di vista qualitativo troviamo ancora una volta produzioni molto interessanti.

Nello specifico, troveremo 7 giochi gratis per gli utenti iscritti a PS Plus Extra e 2 classici aggiuntivi per chi è iscritto al piano Premium (trovate una gift card dedicata su Amazon).

Tutti i nuovi omaggi di PlayStation Plus Extra e Premium sono scaricabili sulle vostre console da adesso: di seguito troverete la lista completa.

PlayStation Plus Extra: giochi gratis di febbraio 2025

Lost Records: Bloom & Rage – Tape 1 | PS5

Mordhau | PS4, PS5

SaGa Frontier Remastered | PS4

Somerville | PS4, PS5

Star Wars Jedi: Survivor | PS4, PS5

Tin Hearts | PS4, PS5

TopSpin 2K25 | PS4, PS5

PlayStation Plus Premium: giochi gratis di febbraio 2025

Dropship: United Peace Force | PS4, PS5

Patapon 3 | PS4, PS5

Il titolo più interessante è sicuramente Star Wars Jedi Survivor, secondo apprezzato capitolo delle avventure di Cal Kestis e ambientato 5 anni dopo il primo episodio: avrete un nuovo set di abilità della Forza a vostra disposizione, affrontando una storia che vi vedrà come uno degli ultimi Jedi sopravvissuti all'Impero.

Vogliamo segnalarvi anche Lost Records: Bloom & Rage, nuova avventura narrativa sviluppata da Don't Nod, gli autori di Life is Strange. Nello specifico, sul Catalogo Giochi potrete trovare disponibile gratuitamente il primo episodio già da adesso al day-one, con la seconda parte in arrivo dal 15 aprile.

Concludiamo augurandovi come sempre un buon divertimento con i vostri nuovi giochi gratuiti, invitandovi a restare collegati sulle nostre pagine per scoprire quali saranno i titoli a cui dovremo dire addio a marzo.

Nel frattempo, se non siete ancora iscritti a PlayStation Plus Premium, vi segnaliamo una nuova offerta a tempo molto interessante.