Un giocatore di Baldur's Gate 3 sta uccidendo ogni PNG, perché sì

La versione PC di Baldur's Gate 3 è disponibile da pochi giorni, sebbene i giocatori si stiano sbizzarrendo con i test più strani e inusuali.

Il nuovo capitolo della saga di RPG, che trovate anche su Amazon, non ha affatto deluso le aspettative, incluse quelle dei fan storici della saga.

Advertisement

Del resto, nella nostra recensione del gioco vi abbiamo spiegato a chiare lettere che si tratta un prodotto «a tratti epocale, più per la summa delle parti che per ogni suo elemento preso singolarmente».

Ora, mentre il gioco in versione personal computer continua a ricevere update più o meno sostanziosi, qualcuno ha deciso di compiere un'impresa decisamente singolare, ossia uccidere ogni PNG presente nel gioco.

Come riportato anche da GamingBible, l'utente di Reddit "caufenkamp" ha recentemente condiviso l'inizio di una missione davvero agghiacciante, che consiste nell'uccidere ogni NPC del gioco, che è in realtà legata a una meccanica di gioco chiamata Dark Urges.

Quando si crea il personaggio per la prima volta, è infatti possibile selezionare l'origine Dark Urges, che genererà diverse opzioni da scegliere durante il gioco. In breve, questa meccanica permette di far vincere i pensieri intrusivi del personaggio.

Sembra che "caufenkamp" ne abbia avuti parecchi, visto che ha condiviso un post in cui dice: «Atto primo completato. Uccisioni finora», insieme a un'immagine francamente terrificante di un'intera casa piena di corpi di PNG caduti.

Non sembra che abbiano intenzione di fermarsi al primo atto, se quel «finora» verrà preso alla lettera. Altri giocatori sono rimasti sorprendentemente turbati e piuttosto impressionati dalla dedizione necessaria non solo per uccidere tutti i PNG, ma anche per trasportare e conservare tutti i corpi in un unico luogo.

«Hai... trasportato tutti i corpi... in una sola... casa? Alcuni di quei corpi sono a chilometri di distanza», ha scritto un fan preoccupato. Ad ogni modo, se l'obiettivo del giocatore è quello di uccidere davvero tutti i PNG del gioco, sicuramente non sarà cosa facile vista la grandezza del gioco. In bocca al lupo, quindi.

Ricordiamo che Baldur's Gate 3 uscirà nei prossimi mesi anche sulla console Microsoft, e Larian sembra convinta nel risolvere dei problemi tecnici non indifferenti.

Ma non solo: gli sviluppatori di Larian ha rilasciato i requisiti di sistema per scoprire se i vostri PC sono in grado di fare muovere il gioco senza intoppi.