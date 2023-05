Un fan di Zelda compie un'impresa epica a pochi giorni da Tears of the Kingdom

Mancano davvero pochi giorni a The Legend of Zelda Tears of the Kingdom e, per l'occasione, un fan ha deciso di portare a termine un'impresa che definire epica è poco.

Il sequel del capolavoro che ha esordito con Nintendo Switch (che trovate su Amazon) è infatti solo l'ultimo di una serie di titoli usciti nel corso degli anni.

E mentre la casa di Kyoto ha pubblicato un video che riassume completamente la storia del primo capitolo della rinascita della saga di The Legend of Zelda, un giocatore ha portato a termine una gran bella sfida.

Come riportato anche da GamesRadar, infatti, un fan di Zelda ha completato un playthrough lungo 17 mesi relativo a ogni singolo capitolo della serie, ad appena cinque giorni dall'uscita di Tears of the Kingdom.

Sul subreddit dedicato a Breath of the Wild è apparso un post in cui l'autore ha rivelato di aver pianificato di completare tutti i giochi di Zelda prima del lancio di Tears of the Kingdom, e di aver completato la sfida a pochi giorni dall'arrivo del nuovo gioco.

L'eroica impresa è stata completata a soli cinque giorni dal lancio di Tears of the Kingdom, previsto per il 12 maggio.

In 17 mesi sono stati portati a termine l'intera serie e gli spin-off, da The Legend of Zelda a Breath of the Wild. Insomma, un'impresa da record del mondo a cui è certamente impossibile fare di meglio

Restando in tema, il preload digitale del nuovo capitolo è disponibile già da qualche giorno, nel caso ve lo siate perso.

Ma non solo: per il lancio del prossimo gioco, Nintendo ha preparato un nuovo evento che potete seguire anche in streaming.

Infine, c'è anche un'altra notizia: la guida ufficiale di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom è finalmente disponibile per il preordine, anche in edizione da collezione.