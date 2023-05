Il preload di Zelda Tears of the Kingdom è già disponibile

Manca poco all'arrivo di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, ma per chi l'ha preordinato in versione digitale manca ancora meno.

Per gli altri dovranno invece attendere l'invio delle loro copie tramite gli store (come Amazon) e giocheranno non appena la consegna verrà effettuata.

L'hype è altissimo ovviamente, tanto che Nintendo vuole ulteriormente celebrare il suo titolo con un nuovo evento, a pochissime ore dal lancio finale.

In attesa dell'altro evento, quello estivo, che anche se è più scomodo da raggiungere è ancora più dedicato ai fan della Grande N.

Ma, se avete acquistato The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom in versione digitale, potete già provare l'ebrezza di installare il titolo sulle vostre Switch.

Il preload della nuova avventura di Link è già disponibile, infatti, come riportano alcuni utenti su Resetera.

Anche Davide Soliani di Ubisoft Milano, già noto fan Nintendo, ha dato la sua testimonianza sui suoi canali social della disponibilità del preload digitale.

Per altro, come segnalano gli stessi utenti, il gioco sarà già patchato alla versione 1.1.0, con il classico aggiornamento da day one già installato.

Possiamo dire che, finalmente, ci siamo. Dopo una lunga attesa The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom è disponibile e alcuni utenti Switch possono avere una prova ulteriore di questa realtà.

Altri utenti, invece, hanno deciso di accelerare i tempi creando una verisone del gioco per Game Boy, in un porting ovviamente non completo che però è già meraviglioso.

Anche Nintendo ci ha messo del suo in questi giorni, portando Zelda all'interno di Napoli con una iniziativa decisamente particolare per decorare il capoluogo partenopeo.

Un clima di attesa spasmodica generale che ha portato i giocatori anche ad impazzire per Ganondorf, lo storico villain della saga che farà il suo esordio proprio in Tears of the Kingdom.