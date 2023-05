Zelda Tears of the Kingdom, annunciato un evento speciale prima del lancio

Sette giorni ci separano dall'uscita di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, titolo attesissimo che Nintendo vuole celebrare con un evento online per il lancio dallo store di New York.

Un gioco molto atteso che si è guadagnato anche la sua Nintendo Switch OLED a tema, disponibile ancora per poco su Amazon tra l'altro.

E non solo, perché The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom ha invaso anche le strade di Napoli negli ultimi giorni, con una iniziativa decisamente particolare.

L'attesa frutto dell'amore per la serie comincia a farsi sentire, mentre i fan stanno andando in fibrillazione anche per Ganondorf, e prossimamente c'è chi avrà la possibilità di sfogarsi.

Precisamente chi andrà al Nintendo Store di New York nella giornata dell'11 maggio. Ma anche noi da casa, che potremmo seguire in diretta l'evento di lancio del titolo.

Lo ha annunciato Nintendo stessa tramite i suoi canali ufficiali, dando appuntamento ai fan di tutto il mondo:

Get ready Legend of Zelda fans! We will be hosting a special livestream leading up to the @NintendoNYC midnight launch of the Legend of #Zelda: #TearsOfTheKingdom.



Tune in on 5/11, starting at 6:45pm PT/9:45pm ET to watch Nintendo Treehouse: Live & more!https://t.co/jRT5Suqrjl pic.twitter.com/wrORKEonxv — Nintendo of America (@NintendoAmerica) May 5, 2023

Certo l'orario non è esattamente comodo per noi, perché si tratta delle 3:45 del mattino.

Nintendo ha promesso che ci sarà una presentazione con quattro sezioni di gameplay di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, ma varrà la pena per quell'orario?

Di certo gli eventi di lancio sono più interessanti per chi partecipa, come dimostra quello di Super Mario Odyssey nel 2017:

A proposito di eventi, Nintendo ha deciso di fare concorrenza agli eventi estivi con un nuovo appuntamento, sempre dal vivo, e sempre un po' scomodo da raggiungere.

Mentre l'attesa per il prossimo Zelda comincia ad essere così elevata che qualcuno ha deciso di ricrearlo, si fa per dire, su Game Boy. Inutile dire che è bellissimo.