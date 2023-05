The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, arriva la titanica guida ufficiale

Se condividete con chi vi scrive una dolcissima malattia – quella per collezionare le guide strategiche ufficiali dei videogiochi a cui siete affezionati – sarete molto felici di sapere che la guida strategica ufficiale di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom è realtà.

Realizzata da Piggyback, casa editrice autrice delle guide più pregiate sul mercato e che nel 2017 aveva già realizzato anche quella (altrettanto imponente) di Breath of the Wild, la guida è comparsa in queste ore su Amazon in due edizioni: una standard, venduta a 24,99 euro e con copertina flessibile che riprende la boxart del gioco; una da collezione, venduta invece a 34,99 euro e dotata di una copertina rigida speciale.

Se siete interessati, potete vedere le due guide ai link di seguito:

Entrambi i volumi sono disponibili dal 16 giugno, quindi circa un mese dopo il debutto del gioco, e propongono i contenuti che vi elenchiamo di seguito:

SOLUZIONI AFFIDABILI Segui la nostra guida esaustiva o gioca come preferisci accedendo ai consigli degli esperti solo quando ti servono;

Segui la nostra guida esaustiva o gioca come preferisci accedendo ai consigli degli esperti solo quando ti servono; ATLANTE ESAUSTIVO DI HYRULE Pianifica le esplorazioni e identifica tutti i punti di interesse con mappe annotate semplicemente stupende;

ESAUSTIVO DI HYRULE Pianifica le esplorazioni e identifica tutti i punti di interesse con mappe annotate semplicemente stupende; RISPOSTE SVELATE! Ogni rompicapo, enigma e mistero risolto;

Ogni rompicapo, enigma e mistero risolto; COMPLETA IL GIOCO AL 100%!

Come già con Breath of the Wild, quindi, aspettiamoci una guida che esplori ogni angolo del mondo di gioco, aiutando chi vuole scoprire tutto quello che lo attende e chi vuole completare il 100% delle attività previste da Nintendo.

Le guide, in italiano, sono infatti realizzate con licenza ufficiale, come rimarcato dalla casa editrice: «lavorando a stretto contatto con Nintendo® abbiamo creato una guida autorevole e onnicomprensiva all'altezza di un gioco tanto ricco» leggiamo nella presentazione pubblicata da Piggyback.

In entrambi i casi si parla di volumi da 496 pagine, quindi non aspettiamoci differenze di contenuti tra l'una e l'altra edizione.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom arriverà su Nintendo Switch il prossimo 12 maggio.