Prime Gaming, disponibili 3 nuovi giochi gratis: c'è un Fallout su Xbox!

Da questo momento sono ufficialmente disponibili i nuovi giochi gratis proposti con Amazon Prime Gaming: questa settimana gli utenti potranno riscattare ben 3 omaggi, con uno di questi che sarà possibile scaricare anche sulla vostra Xbox.

I titoli offerti in omaggio con il servizio in abbonamento (trovate tutti i dettagli su Amazon) sono infatti solitamente disponibili esclusivamente su PC, ma per celebrare l'arrivo della serie TV di Fallout su Prime Video — qui la nostra recensione — Prime Gaming ha deciso di offrire un noto capitolo della saga sia su computer che sulle console Xbox.

Advertisement

Si tratta di Fallout 76, che verrà proposto da questa settimana insieme a Demon's Tilt e Drawn: Trail of Shadows, con questi due ultimi giochi validi come sempre solo su PC.

Fallout 76 è un titolo multiplayer online ispirato alla celebre saga post-apocalittica di casa Bethesda: potrete scegliere se giocare da soli o in compagnia dei vostri amici per esplorare la Zona Contaminata nell'America post-nucleare, ambientato nel 2102.

Demon's Tilt è invece un divertente flipper che introduce elementi sparatutto e hack 'n slash: con una colonna sonora ispirata ai più grandi classici del Mega Drive, dovrete provare a sconfiggere tutti i boss infernali e accumulare più ponti possibili.

Cambiando completamente genere, Drawn: Trail of Shadows è un'avventura punta e clicca "artistica", in cui dovrete indagare ed esplorare opere d'arte per scoprire indizi e salvare un ragazzo con l'abilità di creare veri e propri mondi dipinti.

Per riscattare Fallout 76 vi servirà un account Microsoft e/o Xbox Store, mentre Demon's Tilt sarà riscattabile tramite Epic Games Store. Drawn: Trail of Shadows richiederà invece unicamente l'apposita Amazon Games App.

Potete procedere al download di tutti i vostri nuovi giochi gratis già da adesso, facendo clic sui seguenti link ufficiali e seguendo attentamente le poche e semplici istruzioni:

Tutti i nuovi giochi gratuiti saranno disponibili per 33 giorni a partire da adesso: significa che avete tempo fino al 15 maggio 2024 per aggiungerli alla vostra raccolta.

E se avete voglia di recuperare altri grandi classici di Fallout, vi ricordiamo che con il vostro abbonamento a Prime avete diritto anche al catalogo di giochi in streaming di Amazon Luna, che ha aggiunto proprio alcuni capitoli della serie.

Se invece volete recuperare altri giochi gratis su PC, dato che dovrete comunque usare Epic Games Store per uno degli omaggi, non dimenticatevi di recuperare un grande action a tema cyberpunk.