La serie TV (e la disponibilità gratis) fanno volare Fallout

In occasione del lancio della serie TV a tema Fallout, Bethesda ha promosso una serie di iniziative per dare accesso gratis ai giochi della celebre saga videoludica, in modo da accogliere gli appassionati che non li conoscevano e che sarebbero arrivati dallo show di Amazon Prime Video.

L'idea, a quanto vediamo, si sta rivelando vincente: come sottolineato dall'analista di mercato Mat Piscatella, per fare un esempio, Fallout 76 sta avendo un boom di giocatori attivi su Xbox, arrivati a numeri giornalieri da record che non si vedevano da ottobre 2022.

Advertisement

Anche su Steam i numeri sono molto buoni: il gioco persistente a tema Fallout, vediamo su SteamDB, nelle ultime ventiquattro ore ha avuto un picco di oltre 20mila giocatori: non male, considerando che il picco più alto di tutti i tempi risale a quattro anni fa, con 32mila giocatori contemporanei.

In questo momento Fallout 76 su Steam è disponibile gratis per cinque giorni e, per chi volesse procedere con l'acquisto definitivo, il costo di listino è ridotto dell'80%.

Anche i numeri di Fallout 4, evidenziano sempre i grafici di SteamDB, sono molto positivi: il picco delle ultime ventiquattro ore è di 46mila giocatori, l'impennata più alta degli ultimi tre anni. E anche questo gioco è disponibile a prezzo ridotto su piattaforme come Steam.

L'effetto dello show è insomma più vivo che mai: vedremo ora che impatto avrà la patch next-gen per la versione console del gioco, che dovrebbe a sua volta arrivare entro questo mese.

Nella nostra recensione dedicata, il critico Marcello Paolillo ha evidenziato l'ottimo lavoro svolto per rendere Fallout una serie TV: la produzione Prime Video si è dimostrata rispettosa della saga videoludica e delle sue stranezze, come l'umorismo e gli scenari post-apocalittici che richiamano gli anni '50 del Novecento.

Per il futuro videoludico di Fallout, invece, vedremo cosa bollirà in pentola. Per ora, l'unica apparente certezza è che Bethesda non sta pensando a una manovra simile anche per The Elder Scrolls, dato che non ha piani per far diventare la saga fantasy un film o una serie TV.