Un enigma di Fallout 4 sta facendo impazzire i giocatori

Il contenuto scaricabile Far Harbor di Fallout 4 è stato recentemente oggetto di critiche, specie da parte degli utenti che si sono da poco avvicinati al gioco.

Il titolo Bethesda (che trovate su Amazon) è tornato sulla cresta dell'onda grazie al successo della serie TV, successo che a quanto pare non si è ancora esaurito del tutto.

Nonostante un update next-gen che non ha fatto breccia nel cuore dei fan, Fallout 4 è infatti in ogni caso sempre preso di mira.

Come riportato anche da The Gamer, infatti, sempre più persone si sono imbattute nel temuto enigma della memoria DiMA, generando in loro una tremenda frustrazione.

Negli ultimi giorni, sul subreddit di Fallout sono apparsi un paio di post estremamente popolari di due fan, che sembrano aver giocato per la prima volta a Far Harbor.

I due disprezzano un bel po' il puzzle dei blocchi di memoria dell'espansione, che si devono completare mentre si indaga sui ricordi di DiMA.

La missione in sé si chiama "Best Left Forgotten", non può essere saltata ed è ben nota all'interno della comunità di Fallout 4.

L'intera missione ruota attorno alle meccaniche di costruzione di Fallout 4 (già poco amate di base) e vi chiede di costruire percorsi per gli insetti “indicizzatori” che sbloccheranno i ricordi protetti di DiMA.

L'enigma richiede un sacco di backtracking, può essere irritante da giocare più di una volta e gli insetti possono tra l'altro buggarsi, rendendo il tutto ancora più frustrante.

Insomma, speriamo che in un eventuale Fallout 5 (gioco che è comunque ancora molto lontano) Bethesda eviti puzzle del genere. I giocatori ringraziano anticipatamente.

