Un cult indie a 0,99 euro, ma per pochissimo

Il classico Limbo, è attualmente in vendita sul Microsoft Store al prezzo eccezionale di 0,99 euro.

L'offerta, disponibile fino al 15 ottobre, rende accessibile questo titolo su tutte le console Xbox grazie alla retrocompatibilità.

Rilasciato nel 2010 dallo studio danese Playdead, Limbo (la recensione classica la trovate qui) si è distinto come uno dei giochi più acclamati dell'anno, ottenendo un punteggio di 90 su Metacritic.

Nonostante sia uscito in un periodo ricco di titoli di alto profilo come Red Dead Redemption (che sta per uscire su PC) e Mass Effect 2, Limbo è riuscito a farsi notare per la sua qualità e originalità.

Il gioco (che trovate in versione fisica in bundle con Inside su Amazon), caratterizzato da una grafica in bianco e nero e un'atmosfera cupa, non ha risentito particolarmente del passare del tempo, mantenendo intatto il suo fascino.

La sua natura artistica e il gameplay basato su puzzle lo rendono ancora oggi un'esperienza coinvolgente.

Questa offerta rappresenta un'occasione unica per i giocatori che non hanno mai provato Limbo o che desiderano riscoprirlo.

Inoltre, il suo successore spirituale, Inside, anch'esso molto apprezzato dalla critica, è disponibile a soli 1,99 euro.

Entrambi i titoli sono ora accessibili al prezzo più basso mai registrato, non solo sul Microsoft Store ma su qualsiasi piattaforma online.

Per gli appassionati di videogiochi indie e per chi cerca esperienze narrative uniche, questa promozione offre l'opportunità di arricchire la propria libreria con due capolavori a un costo minimo.

Parlando di altre chicche, Neva è la nuova perla degli autori di GRIS che racconta la vita durante le sue fasi mentre il mondo attorno decade lentamente: qui trovate la nostra recensione.

Se invece cercate altre offerte, Ori and the Blind Forest: Definitive Edition è al momento in vendita a soli 4,99 euro sul Microsoft Store: scopri l'offerta.