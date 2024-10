Il più poetico dei metroidvania a meno di 5 euro, ma non per molto

Il celebre Ori and the Blind Forest: Definitive Edition è attualmente in vendita a soli 4,99 euro sul Microsoft Store, con uno sconto del 75% rispetto al prezzo originale.

L'offerta sarà disponibile fino al 15 ottobre. Questo titolo del 2015 sviluppato da Moon Studios (e che trovate anche in versione fisica su Amazon) è considerato uno dei migliori giochi esclusivi Xbox dell'era One, come dimostrato dal punteggio di 88 su Metacritic e dai numerosi premi ricevuti.

Il gioco è giocabile su Xbox One e sulle più recenti Xbox Series X/S tramite retrocompatibilità.

Anche il sequel Ori and the Will of the Wisps del 2020 è attualmente in offerta sul Microsoft Store a 9,89 euro con uno sconto del 67%.

Entrambi i titoli della serie Ori rappresentano eccellenze nel panorama dei giochi platform/metroidvania.

Il Microsoft Store offre attualmente numerosi altri titoli di qualità a prezzi inferiori ai 5 euro, tra cui Limbo a 0,99 euro, Inside a 1,99 euro, Saints Row IV: Re-Elected a 2,99 euro, XCOM 2 a 2,99 euro, Tomb Raider: Definitive Edition a 3,99 euro, Sid Meier's Civilization VI a 4,49 euro e Sunset Overdrive a 4,99 euro.

L'elenco include giochi per Xbox One, Xbox Series X/S e anche alcuni titoli retrocompatibili di Xbox 360 e della prima Xbox. La maggior parte di queste offerte sono disponibili esclusivamente sul Microsoft Store.

Molti di questi giochi non sono mai stati disponibili a prezzi così bassi in precedenza. I giocatori Xbox hanno quindi un'opportunità unica per ampliare la propria libreria di titoli di qualità a costi minimi, almeno finché le offerte rimarranno attive.

Restando in tema, sono ancora disponibili- ma non per molto - i nuovi giochi gratis del weekend Xbox Free Play Days: vediamo insieme la lista completa.

Ma non solo: l'ultimo aggiornamento disponibile per gli Xbox Insider ha velocizzato e reso più agevole il download di nuove patch per i giochi installati.