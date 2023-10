Super Mario Bros. Wonder ha ottenuto un primato niente male

L'uscita di Super Mario Bros. Wonder ha rappresentato un gran momento per gli appassionati dell'idraulico.

I fan di Nintendo avevano del resto già messo gli occhi sul titolo disponibile su console Switch (lo trovate su Amazon).

Del resto, Super Mario Bros. Wonder è davvero un titolo che valga la pena di giocare: anche Phil Spencer di Xbox ne sembra particolarmente entusiasta.

Ora, come riportato anche da NintendoEverything, Nintendo ha appena annunciato che Super Mario Bros. Wonder è partito alla grande in Europa.

Nei suoi primi 3 giorni, è già diventato il gioco di Super Mario venduto più velocemente nella regione, superando Super Mario Odyssey del 2017.

La notizia è stata condivisa dalla Grande N via X, come potete vedere nel posto poco sotto:

Non sono stati forniti dati di vendita effettivi, quindi al momento non è noto se si tratti di vendite fisiche e/o digitali, o quale sia la percentuale di ciascuna di esse.

Vi faremo sapere se e quando Nintendo renderà note ulteriori informazioni circa le unità vendute nel Vecchio Continente, e non solo.

Nella recensione del gioco del nostro Valentino vi abbiamo spiegato che Wonder è «un titolo carismatico, eclettico, lisergico, divertente e… divertito. Un platform costruito grazie ad una creatività coraggiosa e un design che non ha paura di prendersi delle libertà. In tutto questo è anche, come da tradizione, un videogioco aperto a ogni tipo di giocatore e in egual misura in grado di soddisfarlo con accessibilità e profondità.»

Restando in tema, presto sarà anche il momento di Princess Peach Showtime, nonostante Nintendo abbia deciso di far apparire la Principessa del Regno dei Funghi più... arrabbiata.

Infine, dopo l'eccellente lancio avuto da Super Mario Bros. Wonder, è ancora «troppo presto» per capire se ci sarà spazio per un terzo capitolo di Mario + Rabbids.