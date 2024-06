Un classico Star Wars torna su PS5 ad agosto

Il 1° agosto Star Wars: Bounty Hunter tornerà a sorpresa su PS5 e PS4 (e anche Nintendo Switch).

Il classico sviluppato e distribuito da Lucasfilm nel 2002 per PlayStation 2 e Nintendo GameCube tornerà quindi nello splendore della current-gen.

Advertisement

Per chi non lo sapesse, in Star Wars: Bounty Hunter si impersona Jango Fett. Il cacciatore di taglie più impavido della galassia viene ingaggiato per catturare una pericolosa Jedi malvagia.

La descrizione ufficiale recita:

Nei panni di Jango Fett, il più temuto cacciatore di taglie della galassia, dovrai catturare una Jedi oscura annebbiata dalla follia. Dotato di una vasta gamma di armi e abilità, ti imbatterai nella peggiore feccia dell'universo di Star Wars.

Jango è armato di una serie di armi e strumenti letali, tra cui doppi blaster, lanciafiamme, dardi tossici, missili con jetpack e altro ancora.

Questa nuova versione del classico offrirà texture migliorate, oltre a nuovi effetti di luce e la dotazione inedita di torce per illuminare l'ambiente circostante

Per i giocatori su PS5 si è pensato inoltre di sfruttare appieno la tecnologia del controller wireless DualSense per migliorare l'esperienza del cacciatore di taglie.

Ogni arma dell'arsenale di Jango ha ora una sensazione ritmica unica, oltre a permette di ascoltare le comunicazioni radio di Jango attraverso l'altoparlante del controller, per un'esperienza coinvolgente del tutto nuova.

Insomma, si tratta di una rimasterizzazione in piena regola, prevista su console PS4 e PS5 a partire dal primo agosto prossimo.

Restando in tema, con una certa sorpresa sembra che Electronic Arts si stia preparando ad un nuovo porting old-gen per Star Wars Jedi Survivor.

Ma non solo: secondo alcune indiscrezioni, Creative Assembly starebbe per tornare con Total War Star Wars, un progetto già in sviluppo.

Se invece volete scoprire tutte le offerte dedicate alla saga di Star Wars, non vi resta che spulciare la pagina Amazon dedicata.