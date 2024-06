Star Wars Jedi Survivor potrebbe arrivare su altre piattaforme

Electronic Arts sembra voler sfruttare al massimo il suo Star Wars Jedi Survivor perché, dopo l'uscita recente, il titolo potrebbe arrivare anche sulle console di vecchia generazione con un porting futuro.

Come riporta VGC, infatti, il titolo di Respawn Entertainment avrebbe ricevuto di recente la classificazione per Xbox One e PlayStation 4 in Brasile.

Anche se ciò non significa necessariamente che la pubblicazione di un prodotto sia imminente, rimane il fatto che il progetto esiste e prima o poi arriverà sul mercato.

D'altronde, EA aveva già annunciato la volontà di portare Star Wars Jedi Survivor sulla vecchia generazione già lo scorso anno. Durante uno degli interventi pubblici, il CEO di Electronic Arts, Andrew Wilson, aveva dichiarato:

«Il nostro team di Respawn ha lanciato con orgoglio questo titolo ottenendo il plauso della critica e il successo commerciale. Milioni di giocatori si sono già impegnati con il gioco, rendendolo uno dei più grandi eventi della galassia Star Wars quest'anno. Grazie alla forza di questo franchise leggendario e alla richiesta della community, il nostro team di sviluppo si è impegnato a portare questa esperienza Jedi su PS4 e Xbox One.»

D'altronde, Star Wars Jedi Survivor è stato effettivamente un successo ed è lecito che Respawn e EA vogliano sfruttarlo il più possibile.

Tanto che è sempre più probabile l'arrivo di un terzo episodio di questa saga, sebbene non ci sia stata ancora una conferma delle parti in causa.

In ogni caso, Star Wars Jedi Survivor è anche disponibile all'interno del catalogo di Game Pass, nel caso vogliate recuperarlo ad un certo punto. Certo vi servirà essere abbonati al servizio di Xbox, e potete farlo anche con le card che trovate su Amazon al miglior prezzo.

E, nel frattempo, i fan della saga di Guerre Stellari hanno un altro videogioco massiccio da aspettare: Star Wars Outlaws, che promette di essere una grande esperienza.