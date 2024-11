Un classico anni ’80 e ’90 è gratis su Steam

Valis: The Fantasm Soldier Collection è disponibile gratis su Steam per riportare in auge una saga iconica degli anni ’80 e ’90, amata sia dai fan del retrogaming sia dagli appassionati di anime.

Questa raccolta include i principali capitoli della serie, che hanno segnato l’epoca dei platform a scorrimento laterale con combattimenti ispirati e una storia avvincente.

Nato come titolo su PC Engine (l’odierno TurboGrafx-16), Valis ha guadagnato negli anni un pubblico devoto per il suo mix di azione e narrazione, che ruota attorno a Yuko, una liceale giapponese che si scopre guerriera prescelta per salvare i mondi paralleli dal caos.

Armata di una spada magica, si fa strada attraverso scenari oscuri e avversari imponenti in un gameplay che mescola abilmente velocità e precisione.

Questa collezione, rimasterizzata e adattata per le moderne piattaforme, non è solo un viaggio nostalgico.

Disponibile ora su Steam per un pubblico sia nostalgico che curioso, la collezione offre un'esperienza perfetta per chi vuole rivivere un classico d’altri tempi (poco sotto, il trailer).

Steam offre un’interfaccia migliorata e opzioni di salvataggio avanzate, pensate per permettere ai giocatori di esplorare le origini di Valis in un contesto più accessibile.

Inoltre, gli sviluppatori hanno inserito contenuti bonus, inclusi bozzetti e concept art mai visti prima, per approfondire l’immaginario e la mitologia della saga.

Se vi di metterci sopra le mani, ovviamente in forma gratuita, non dovete fare altro che cliccare qui.

Per chi non conosce il franchise, Valis rappresenta un piccolo pezzo di storia videoludica, un’epoca in cui le storie epiche erano raccontate in pixel e con musiche a 8-bit.

Questa raccolta non solo porta alla ribalta un classico, ma si impegna a rendere giustizia a una delle serie più amate dai fan degli action-platformer (anche se non proprio conosciutissima, secondo il parere di chi scrive), rivisitando un mondo ricco di combattimenti, storie d’amicizia e forze oscure.

