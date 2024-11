Steam vi offre 3 giochi gratis per il weekend, tra strategici e survival

Anche questo weekend torna l'atteso fine settimana di giochi gratuiti Steam, grazie al quale è possibile provare da soli o in compagnia dei vostri amici diversi titoli selezionati.

Questa volta lo store di casa Valve ha deciso di scegliere per voi ben 3 giochi gratuiti, che potrete giocare dall'inizio alla fine per tutta la durata di questo weekend.

Nello specifico, da questo momento potete iniziare a scaricare gratuitamente Age of Water, Age of Wonders 4 e Icarus, ovviamente senza alcun tipo di acquisto aggiuntivo necessario.

In Age of Water sarete proiettati in un modo post-apocalittico sommerso dalle acque: si tratta di un'avventura online, attualmente disponibile in accesso anticipato, in cui potrete esplorare il mondo a modo vostro, facendo raffiorare i segreti di queste terre o, perché no, prendendo il controllo di imbarcazioni appartenenti ad altri giocatori.

Con Age of Wonders 4 si passa invece a uno strategico 4X a tema fantasy che include anche combattimenti a turni: potrete creare il vostro mondo fantastico ideale e osservare la vostra fazione evolversi nel corso dei turni, mentre i Re stregoni intendono governare l'umanità come fossero divinità.

Infine, Icarus è un survival PvE giocabile sia da soli che in cooperativa con 8 giocatori: dovrete esplorare terre aliene e selvagge alla ricerca di orbite e nuove tecnologie, in un pianeta frutto di un terribile errore di terraformazione.

Come anticipavamo in apertura, non è necessario alcun acquisto per iniziare a godervi il vostro weekend gratuito di gioco: basta semplicemente avere un account Steam e fare clic sui relativi pulsanti "Avvia gioco" sulle pagine ufficiali, che troverete qui di seguito.

Fino al 14 novembre potrete anche approfittare di sconti fino al 50% per aggiungere permanetemente questi giochi alla vostra raccolta, qualora voleste continuare a utilizzarli anche dopo la fine del weekend.

Continueremo come sempre a segnalarvi le migliori occasioni da scaricare su PC senza costi aggiuntivi: se volete supportare il nostro lavoro, potete acquistare i vostri prossimi videogiochi su Amazon, senza sovrapprezzi o commissioni.