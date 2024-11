Steam regala un gioco gratis che vi porta... in ufficio

Il mondo di Corporate Cut: The Hair-Raising Adventure of an Office Employee sembra una storia umoristica, ma porta con sé un messaggio pungente sulle dinamiche aziendali moderne.

Il gioco, che potete giocare gratuitamente su Steam, è ambientato nei freddi corridoi della Star Cut Magazine, dove vesti i panni di un nuovo stagista pronto a scoprire che qualcosa di molto strano accade tra i colleghi: tutti sembrano ossessionati dai capelli e privi di originalità.

Questa bizzarra avventura punta a risolvere un mistero intrigante e, nel frattempo, a esplorare le stranezze e le tensioni di un ambiente di lavoro che ha perso lo spirito creativo.

In Corporate Cut, il tuo obiettivo è scoprire che cosa è accaduto alla Star Cut Magazine, un tempo rinomata per innovazione e creatività, ora trasformata in una fredda routine senza vitalità.

I colleghi condividono tutti lo stesso taglio di capelli e parlano solo di acconciature, una metafora ironica della mancanza di diversità di pensiero e delle pressioni conformistiche che spesso caratterizzano gli uffici moderni.

La missione del tuo personaggio è chiara: capire perché sei stato assunto, perché tutti sembrano trattarti con sospetto e, soprattutto, riportare in azienda un po’ di spirito e inventiva.

L'ufficio è pieno di oggetti tematici come pettini, spazzole, forbici e altri dettagli che arricchiscono l’atmosfera. Attraverso l’interazione con questi elementi e i dialoghi con i colleghi, si ricostruisce la storia dell'azienda e il declino della sua cultura aziendale.

Ogni angolo dell'ufficio rivela indizi e permette al giocatore di approfondire la narrazione e di svelare dettagli intriganti sul passato dell'azienda. È un gioco che mescola satira e intrigo, con un'ambientazione ricca di storytelling visivo.

Attraverso una combinazione di dialoghi e interazioni ambientali, Corporate Cut prende di mira le mancanze delle aziende moderne, come la perdita di originalità e la tendenza a conformarsi agli standard.

Il gioco non solo intrattiene ma invita anche a riflettere su questi aspetti, creando un'esperienza unica che va oltre il semplice gameplay. Se vi va di giocarci gratis, cliccate qui.

