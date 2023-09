Un bug sta corrompendo i salvataggi di Starfield

Alla fine è successo: a quanto pare anche in Starfield vi è un bug che mette a repentaglio l'integrità dei vostri salvataggi.

Il titolo Bethesda, giocabile anche su Xbox Series S (che trovate su Amazon), non è infatti esente da difetti.

Del resto, proprio grazie a un glitch, qualcuno ha trovato un modo per generare soldi infiniti, sebbene il bug segnalato ora è sicuramente meno esaltante.

Come riportato su Twinfinite, un bug dell'ascensore sta causato problemi significativi a numerosi giocatori di Starfield, impedendo loro di avanzare nella campagna principale.

In particolare, la missione "Un alto prezzo da pagare" può causare file di salvataggio corrotti o impedire l'accesso all'ascensore per completare il resto della missione.

Ciò che rende questo bug ancora peggiore è il fatto che non ci sono correzioni in vista per il problema, indipendentemente dal fatto che abbiate caricato un salvataggio precedente o riavviato il gioco.

Anche l'utente Reddit Sea-Boot-9638 ha dichiarato di non essere riuscito ad accedere alla missione dopo alcuni giorni, impedendogli di portare a termine questa missione cruciale.

Sono circolate molte teorie sul motivo di questo bug, che potrebbe essere legato al completamento di una missione di una fazione, come l'Avanguardia UC o il Collettivo Freestar. Altri hanno notato che il problema può comparire all'inizio del gioco, creando ulteriori problemi.

L'inconveniente è presumibilmente legato alle navi nemiche quando le si imbarca e le si vende in un porto. Non solo può impedire di completare parti della campagna principale, ma può anche impedire l'accesso all'Antro o causare la scomparsa di oggetti a New Atlantis.

