Un attore della serie TV di Fallout non vuole saperne nulla dei giochi Bethesda

Spesso è un pregio essere dei fan di un franchise quando si produce un adattamento, ma non tutti gli attori presenti nella serie TV di Fallout hanno intenzione di giocare alla serie di Bethesda.

È stata proprio la visione nata dalla grande passione di Jonathan Nolan per Fallout, a quanto pare, ad aver convinto Bethesda dopo anni ed anni di proposte su eventuali show dedicati al franchise videoludico, che sono state bocciate.

Ma non tutti hanno intenzione di essere così attaccati allo show, come riporta Gamespot.

Walton Goggins, che interpreta il Ghoul nella serie TV di Fallout, ha deciso di evitare in ogni modo i videogiochi di Fallout.

Il motivo è abbastanza semplice, come ha spiegato in una recente intervista:

Goggins non vuole essere influenzato in alcun modo dalla narrativa di Bethesda nel modellare la sua performance, quindi non avrà mai niente a che fare con i videogiochi.

«Devi capire in anticipo il mondo in cui viveva per contemplare davvero gli orrori che ha visto negli ultimi 200 anni e perché è ancora vivo», ha detto Goggins: «Perché non soccombe e non diventa un ghoul feroce o non si pianta una pallottola in testa?»

L'attore non ha giocato a nessuno di gioco di Fallout neanche prima di essere scelto per il ruolo, quindi la performance che vedremo nella serie è completamente originale e frutto della sua visione:

«Non ho mai giocato a questo gioco. Quindi, quando mi è capitata questa cosa, non volevo giocarci perché non volevo essere influenzato da qualunque versione del Ghoul fosse presente nei giochi. Sapevo anche cosa Jonathan, Graham e Geneva, i nostri scrittori, cosa stavano tentando di fare. Ciò che è stato chiesto loro di fare non era ricreare una stagione o un episodio, suppongo del gioco Fallout, ma introdurre una nuova storia che si adattasse perfettamente al canone di Fallout.»

Nonostante questo, Nolan è stato da subito molto chiaro ed ha spiegato che sarà impossibile accontentare tutti i fan, per quanto la serie di Prime Video sarà senz'altro un ottimo lavoro di adattamento dalle premesse.

La serie intanto è stata rinnovata già per una seconda stagione e, contrariamente alle aspettive, uscirà anche in anticipo su Prime Video.