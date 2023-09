Un Assassin's Creed horror è il sogno di molti, e qualcuno lo ha creato

Ubisoft è ormai vicina a rilasciare Assassin's Creed Mirage, un capitolo che promette di tornare alle origini del franchise, sebbene i fan non smettono di fantasticare su eventuali altri episodi di Assassin's Creed, incluso un progetto a tema "horror".

L'episodio che farà seguito a Valhalla (trovate la Ragnarok Edition in offerta su Amazon) sarà in ogni caso un ritorno alle atmosfere dei primi capitoli.

L'avventura di Basim arriverà infatti a ottobre di quest'anno, come confermato alcune settimane fa.

Ora, dopo che i fan si sono dati appuntamento per decretare il peggiore capitolo della serie, qualcuno ha invece dato vita a un concept trailer realmente sorprendente.

Come riportato da GamingBible, un teaser fan-made di Assassin's Creed: Witch Hunt vede un Assassino che vaga tra i resti di un villaggio quasi completamente bruciato, con il compito di scoprire un'antica tomba segreta. Poco sotto, nel player dedicato, trovate il video in questione (davvero molto suggestivo).

Tecnicamente eccellente e ricco di atmosfera (le somiglianze con un grande classico come Hellblade di Ninja Theory si sprecano, sia esteticamente che dal punto di vista puramente scenico), questo progetto lascia intendere che un capitolo della serie AC a tema horror non sarebbe affatto male.

Siamo sicuri che Ubisoft non abbia ora come ora in mente un gioco sulla caccia alle streghe, ma come si dice in questi casi mai dire mai.

Restando in tema, TeaserPlay ha deciso di offrirci uno scorcio di un eventuale capitolo di Assassin's Creed ambientato ai tempi della Seconda Guerra Mondiale.

Ma non è tutto: i fan chiedono un capitolo di Assassin's Creed ai tempi della Guerra Fredda, anni di massima tensione geopolitica tra gli Stati Uniti e l'Unione Sovietica.

Infine, dal peggiore al migliore, ecco la lista dei capitoli della saga di Assassin's Creed più importanti di sempre secondo noi.