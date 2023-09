Qual è il peggiore Assassin's Creed? I fan hanno scelto

Ubisoft è in procinto di rilasciare Assassin's Creed Mirage, un capitolo che promette di tornare alle origini del franchise di Assassin's Creed, sebbene i fan non abbiano dimenticato neppure i vecchi capitoli.

L'episodio dopo Valhalla (trovate la Ragnarok Edition in offerta su Amazon) sarà un ritorno alle atmosfere dei primissimi capitoli, ancora oggi chieste a gran voce.

L'avventura di Basim arriverà infatti a ottobre di quest'anno, come confermato alcune settimane fa.

Di recente, infatti, i fan si sono dati appuntamento per decretare il migliore capitolo open world con elementi RPG.

Ora, però, come riportato anche da GamingBible, gli stessi fan si sono dati appuntamento per decretare il peggiore capitolo della serie.

L'utente di Reddit Shambuachaill ha voluto che i fan riflettessero sulla cosa, chiedendo candidamente: «Qual è il vostro peggior Assassin's Creed?».

Sebbene le risposte siano state in parte diverse, la maggior parte dell'odio è stata rivolta ad Assassin's Creed Valhalla, il capitolo finale della trilogia RPG.

«Ho iniziato la mia prima partita a Valhalla di recente e non mi sta piacendo. Mi sono piaciuti molto sia Origins che Odyssey. Quindi non c'è nulla contro lo stile RPG. Ma non mi ha colpito», ha scritto un utente.

E ancora: «Valhalla. Il mondo sembra vuoto. Non ci sono missioni secondarie, solo eventi mondiali. La storia consiste solo nell'andare nella zona successiva per avere un'alleanza e ripetere. Fino a Valhalla mi sono piaciuti tutti gli AC in qualche modo, i miei preferiti sono stati Revelations, Black Flag, Unity, Origins e Odyssey. Ma Valhalla faceva schifo».

«È facile che sia Valhalla», ha infine scritto un altro giocatore. Sebbene non sia affatto un brutto gioco e abbia i suoi fan, Valhalla è per molti il meno Assassin's Creed che la serie abbia mai avuto.

Il prossimo gioco della serie, Assassin's Creed Mirage, uscirà il 5 ottobre per le piattaforme Xbox, PlayStation e PC. Speriamo solo che ai fan questa volta sia di loro gradimento.

Del resto, alcune settimane fa il direttore creativo di Mirage ha dichiarato che il gioco si baserà sui «pilastri fondamentali dei primi AC».

Infine, dal peggiore al migliore, ecco la lista dei capitoli della saga di Assassin's Creed più importanti di sempre secondo noi.