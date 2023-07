LEGO 2K Goooal! sfiderà FC 24, e sbuca una data di uscita

Electronic Arts sta per scendere in campo con il suo EA Sports FC 24, ma a quanto pare LEGO e 2K sono pronte a immettere sul mercato un altro "rivale", ossia LEGO 2K Goooal!.

Oltre all'erede di FIFA (che potete prenotare su Amazon) sembra che un titolo calcistico con i celebri mattoncini danesi si proporrà presto come valida alternativa.

L'esistenza di questo titolo era stata svelata da un report arrivato ormai lo scorso anno, senza però avere una conferma ufficiale.

Ora, dopo che di recente è arrivata una classificazione anche da parte del Taiwan, è sbucata una data di uscita per LEGO 2K Goooal! abbastanza credibile.

Come riportato sui canali social di Gematsu, infatti, il gioco è comparso nel listino di Amazon UK, con tanto di uscita fissata al 19 settembre 2023, ossia pochi giorni prima dell'uscita del gioco calcistico di Electronic Arts.

Si tratta, di fatto, di un'ulteriore conferma dell'esistenza del simulatore di calcio a mattoncini, che tuttavia ancora latita.

Per il momento non è stata rilasciata alcuna informazione ufficiale sul gioco e non sappiamo dunque se l'uscita sia prevista o meno entro la fine del 2023, cosa comunque molto probabile.

Questo indizio da parte di Amazon UK ci suggerisce infatti che il reveal potrebbe essere particolarmente vicino: vi terremo informati ovviamente sulle nostre pagine non appena ne sapremo di più in merito.

Per il momento, gli appassionati di calcio aspettando anche EA Sports FC 24: il nuovo capitolo di Electronic Arts avrà il duro compito di non far rimpiangere FIFA e potremo scoprire se ci riuscirà davvero solo dal 29 settembre 2023.

In attesa dell'ufficialità di LEGO 2K Goooal!, vi rimandiamo alla recensione di LEGO 2K Drive, racing game dedicato ai celebri mattoncini danesi, un gioco che non punta certo a imporsi come un simulatore accurato.