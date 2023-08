The Witcher, il nuovo romanzo non sarebbe così lontano

La terza stagione di The Witcher su Netflix è uscita da pochi giorni (anche se pare non stia piacendo un granché), sebbene ora è tempo di parlare del nuovo romanzo ufficiale dedicato alla saga.

La serie (divenuta celebre anche e soprattutto grazie ai videogiochi che trovate su Amazon) non è infatti riuscita a fare breccia nel cuore degli appassionati, soprattutto gli avidi lettori dei libri originali.

Nella nostra recensione vi abbiamo infatti spiegato che è «una serie che si lascia guardare a fatica, divisa in due parti più per smorzare la noia generale, che per vere esigenze produttive».

Ora, come riportato anche da GamesRadar, Andrzej Sapkowski ha rivelato l'esistenza del libro ieri durante un livestream con il canale YouTube Fantastic talk(s), gestito da cinque scrittori ucraini e che ospita discussioni sulla scrittura fantascientifica e fantasy.

Tradotto da Redanian Intelligence, Sapkowski avrebbe dichiarato di essere attualmente al lavoro su un nuovo libro della serie di The Witcher e di aspettarsi che «potrebbe volerci un anno, ma non di più».

Sono infatti passati 10 anni dall'uscita de La stagione delle tempeste, ultimo romanzo della Saga di Geralt di Rivia pubblicato in Italia nel 2016 tramite Editrice Nord.

I fan di The Witcher erano ansiosi di sapere cosa Sapkowski sta progettando per la serie da diversi anni, ma a quanto pare a breve ci saranno novità concrete.

Ricordiamo in ogni caso su Rotten Tomatoes, la terza stagione ha attualmente un indice di gradimento di appena il 22%, ragion per cui non ci resta che sperare che il futuro dei romanzi sia più roseo.

Vero anche che di recente un produttore ha difeso la fedeltà della serie rispetto ai libri, oltre ad aver lasciato intendere "stranezze" dietro le quinte.

Infine, di recente i fan si sono riversati su Twitter, implorando Netflix di porre fine alle sofferenze cancellando la serie.