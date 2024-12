Un altro Call of Duty potrebbe arrivare gratis su Game Pass

Negli ultimi giorni, i giocatori di Call of Duty hanno visto diversi titoli storici della serie approdare sul Microsoft Store per PC.

Ciò ha alimentato le speculazioni sul possibile arrivo di questi giochi su Xbox Game Pass (che trovate su Amazon).

Call of Duty: Ghosts, Advanced Warfare, Black Ops 3 e WWII, disponibili ora sulla piattaforma di Microsoft per PC, potrebbero quindi arrivare anche nel catalogo in abbonamento.

Sebbene non siano ancora stati annunciati dettagli ufficiali riguardo le date di disponibilità su Game Pass, l'ultimo aggiornamento è particolarmente interessante: anche Call of Duty: Black Ops 2, uscito nel 2012, ha fatto la sua apparizione sulla piattaforma (via Pure Xbox).

Vero big della saga, Black Ops 2 ha conquistato l'attenzione dei giocatori per anni. Attualmente, la versione Xbox 360 del gioco si trova tra i primi 25 giochi più venduti negli Stati Uniti e nel Regno Unito, segno che la popolarità del gioco è tutt'altro che diminuita.

È quindi facile immaginare che un possibile arrivo su Xbox Game Pass sarebbe accolto con entusiasmo dalla community, offrendo agli abbonati un tuffo nel passato con uno dei titoli più amati della serie.

La recente aggiunta di Black Ops 2 al Microsoft Store si inserisce in una tendenza più ampia che ha visto diversi giochi di Call of Duty fare il loro debutto sulla piattaforma negli ultimi tempi.

Questo è stato interpretato come un segnale che Activision Blizzard stia preparando questi titoli per un possibile inserimento su Xbox Game Pass, anche se i tempi restano incerti.

Prendendo come esempio altre recenti uscite, come la Spyro Reignited Trilogy, che ha impiegato diversi mesi prima di arrivare su Game Pass dopo il suo rilascio su Microsoft Store nel mese di aprile, non ci sono certezze sul quando Black Ops 2 o altri giochi della serie potrebbero effettivamente entrare nella libreria di Game Pass.

L’idea che il gioco possa arrivare su Xbox Game Pass non è solo un "regalo" per i fan storici, ma una mossa commerciale astuta per stimolare ulteriormente gli abbonamenti al servizio.