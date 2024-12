Call of Duty, altri cult potrebbero arrivare gratis su Game Pass

La scorsa settimana, tre titoli classici di Call of Duty sono apparsi su Microsoft Store per PC, un segnale evidente che Microsoft potrebbe essere pronta a portarli su Xbox Game Pass in futuro.

Questo tipo di movimento non è certo una novità, visto che la compagnia ha già fatto qualcosa di simile con altri giochi in passato, portandoli poi sul catalogo in abbonamento (che trovate su Amazon).

Ora, dopo il primo accenno dell'arrivo su Game Pass di alcuni storici COD, la sorpresa si è ripetuta, con l'apparizione di quattro nuovi giochi della serie Call of Duty nella vetrina di Xbox per PC, aumentando così la possibilità che questi titoli facciano parte del catalogo di Xbox Game Pass nel prossimo futuro.

Come riportato anche da Pure Xbox, si tratta di Call of Duty: Ghosts, Advanced Warfare, Black Ops 3 e WWII, tutti disponibili ora sulla piattaforma di Microsoft per PC, un ulteriore passo nella strategia di espandere il proprio catalogo di giochi storici.

Sebbene non ci sia ancora una conferma ufficiale riguardo al loro arrivo su Xbox Game Pass, l'apparizione di questi titoli sullo store lascia intendere che Microsoft potrebbe inserirli nel suo servizio di abbonamento, molto probabilmente nel corso del 2025.

Tuttavia, è importante notare che anche se questa manovra segue una certa logica, non significa necessariamente che vedremo un rilascio immediato su Game Pass.

Un buon esempio di ciò è la Spyro Reignited Trilogy, che è stata rilasciata su Microsoft Store a inizio anno, ma ha visto l'arrivo su Game Pass solo a novembre.

Allo stesso modo, Tony Hawk's Pro Skater 1+2 è stato rilasciato per PC a giugno, ma non è ancora arrivato su Game Pass, nonostante siamo ormai alla fine dell'anno.

Ciò detto, ora abbiamo ben sette titoli della serie Call of Duty portati su Microsoft Store per PC, il che ci fa sperare che questa selezione venga ulteriormente ampliata e che, finalmente, questi giochi possano entrare a far parte di Xbox Game Pass in un prossimo futuro.

E considerando che Black Ops 6 ha spopolato grazie alla sua inclusione in Game Pass, la cosa non sorprenderebbe più di tanto.